Pročitajte dnevni horoskop za 18. listopada, dan kada su rođeni Chuck Berry, Lee Harvey Oswald i Martina Navratilova

Dnevni horoskop za 18. listopada, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Ovnovi moraju biti bitno strpljiviji, Djevice će se mučiti s poslovm kojeg imaju i previše, dok će Ribe trebati biti pažljivije da neke stvari ne krenu ukrivo... jer bi to bilo loše...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni glazbenik Chuck Berry, atentator (barem po službenoj verziji) na najomiljenijeg američkog predsjednika Johna F. Kennedyja Lee Harvey Oswald kao i tenisačica Martina Navratilova.

---------------------------------------------

Pročitajte što današnji horoskop kaže vašem znaku:

OVAN BIK BLIZANCI RAK





LAV DJEVICA VAGA ŠKORPION





STRIJELAC JARAC VODENJAK RIBE







........................................

Sudbinu možete provjeriti kod tarot stručnjaka i astrologa na broju 064/561-165, cijena poziva telefon 0,93€ mobitel 1,12€, Usluge pruža : Maratela mreže d.o.o., 072/700700, +18)

........................................

Pratite Metro portal na Facebooku i Twitteru.

Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2025. i

Mjesečni horoskop za listopad

Ako ste nešto sanjali, pomoći će vam naša Sanjarica, sanovnik, tumač snova.

Mjesečeve mijene u 2025. godini

----------------------------------

Naklada Neptun predstavlja vam novi hit Colleen Hoover - Oduvijek ti, no nije to sve - stigao je i nastavak serijala Elle Kennedy - Djevojka u inozemstvu.

Kao i obično, naručite uz razne pogodnosti na njihovoj stranici.