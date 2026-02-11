Pročitajte dnevni horoskop za 12. veljače, dan kada su rođeni Charles Darwin, Abraham Lincoln i Christina Ricci

Dnevni horoskop za 12. veljače, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Vage moraju stalno imati svoj cilj na oku, Vodenjaci će govoriti ravno iz srca, dok se Bikovi moraju osloniti da neke dobre ljude oko sebe... jer im danas definitivno trebaju.

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni prirodoslovac Charles Darwin, predsjednik Abraham Lincoln te glumica Christina Ricci.

---------------------------------------------

