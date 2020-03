Akcijski film "Black Widow" (Crna udovica), sa Scarlett Johansson u ulozi popularne fikcionalne superheroine iz "Osvetnika", trebao je krenuti u kinodistribuciju uoči ljetne sezone blockbustera, najunosnije za Hollywood.

Disney je priopćio da je odluku o odgodi početka kino-distribucije "Crne udovice" donio zbog privremenog zatvaranja kino dvorana u nekim područjima i smjernica američkih zdravstvenih vlasti prema kojima se ljudima savjetuje da izbjegavaju veća okupljanja.

Tvrtka je također najavila odgodu kino-premijera filmova "The Personal Histories of David Copperfield" i "The Woman in the Window", koji su trebali u svibnju krenuti u kinodistribuciju.

Disney je zbog izbijanja epidemije koronavirusa već otkazao distribuciju igrane akcijske verzije animiranog epskog avanturističkog filma "Mulan", kao i još dva filma.