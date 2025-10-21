Autonomni kulturni centar Vas kroz program Galerije Sive poziva na otvorenje izložbe DISKO Fever! 24. listopada 2025. u 19.00 sati u Galeriji Siva, Pierottijeva 11. Izložba će biti otvorena do 29.listopada 2025, svaki dan od 17.00 -20.00

Galeriju Siva zahvaća DISKO FEVER - izložba koja kroz rad dizajnersko-istraživačkog kolektiva DISKO (Andreja, Ela, Martina) prikazuje autentičnost i drugačiji izričaj dizajna za zagrebačku glazbenu scenu.

Početak djelovanja dizajnersko-istraživačkog kolektiva DISKO veže se za suradnju sa ZEZ festivalom. ZEZ je bio idealna platforma za eksperiment, stvaranje bez okvira, istraživanja izražajnih mogućnosti i dizajnerskih alata. Kasnije suradnje sa Žarištem i 5do12 dodatno su obogatile DISKO praksu i uspostavile proces koji je istraživački i kreativan, temeljen na promišljenom odnosu prema kontekstu i istraživanju značenja kroz suvremene vizualne prakse.

Njihov rad sjedinjuje vizualne i prostorne interpretacije, a ova izložba postaje artikulacija DISKO atmosfere. Na otvorenju je za glazbeni doživljaj zadužena Babilonska, čime je simbolično zaokružen krug vraćanjem na njihovu prvu zajedničku suradnju upravo na ZEZ festivalu.