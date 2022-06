Dell Technologies ima nove Precision uređaje temeljene na hibridnom radu, mogućnostima suradnje i performansama

Predstavljeni su modeli Precision 7000 serije - Precision 7670 i 7770 radne stanice za teška radna opterećenja, koja sadrže snažne Intel procesore - od IntelCore 12. generacije do i9 procesora, 16 GB NVIDIA RTX A5500 grafičku karticu i do 128 GB DDR5 memorije.

Poboljšana kreativnost s naglaskom na snagu - Precision 7670 i 7770

Nakon predstavljenog Precision 5470 modela, najsnažnije 14-inčne radne stanice u povijesti te najtanje i najmanje na svijetu, Dell donosi još više snage s novom prijenosnom radnom stanicom serije Precision 7000. Uz najnovije toplinske inovacije, profesionalnu grafiku, moćne CPU tehnologije i dizajne koji pružaju još veću fleksibilnost, novi Precision modeli donose zaista snažne performanse. Riječ je o radnim stanicama koje su savršene za teška radna opterećenja - od pokretanja VR/AR, AI/ML, složenog 3D CAD softvera do softvera za kreativno uređivanje i aplikacija za podatkovnu znanost.

Po prvi put ikada, Dell Precision prijenosne radne stanice dostupne su u 16-inčnom obliku, pružajući korisniku iskustvo svjetske klase s prednjim zaslonom koji ne ugrožava performanse. Kao još jedan novitet, Precision 7670 dolazi u dvije opcije kućišta - tanko ili fokusirano na performanse - za uređaj koji najbolje pokreće svakodnevno korištene aplikacije. Ove dvije verzije kućišta nude fleksibilnost u skalabilnosti i konfiguraciji te tako omogućavaju korisniku da prilagodi Precision 7670 svojim potrebama performansi - od odabira procesora i grafike, kao i ekspanzivne memorije, mogućnosti pohrane do prekrasnih opcija zaslona koje uključuju i novi OLED UHD+ zaslon s dodirnom pločom.

Za one korisnike koji trebaju još više prostora na zaslonu, novi Precision 7770 je najsnažnija 17-inčna prijenosna radna stanica koja nudi najveću skalabilnost u cijelom Dell portfelju i pruža performanse poput desktop računala. Oba Precision modela sadrže najmoćnije Intel procesore - od Intel® CoreTM 12. generacije do i9 procesora, te 16GB NVIDIA RTXTM A5500 grafičku karticu i do 128GB DDR5 memorije.

Precision 7670 i 7770 su ujedno i prve radne stanice koje imaju novi Dell patentirani faktor oblika za DDR5 memoriju pod nazivom CAMM (Compression Attached Memory Module). Kroz CAMM, Dell omogućuje tanji dizajn kućišta bez žrtvovanja performansi - savršeno za hibridne profesionalce u poslovnom okruženju. Osim toga, CAMM modul čini sustav fizički dostupnijim za popravak na terenu i mogućnosti konfiguracije. Precision 7000 serija, prvobitno lansirana s CAMM modulom, također je dostupna i s tradicionalnim SODIMM (Small Outline Dual In-line Memory Modul) opcijama.

Zaštita podataka i sigurnost računala je najvažnija, a prijenosne radne stanice Precision 7000 serije uvode nove sigurnosne značajke koje štite poslovne podatke i projekte korisnika. I Precision 7670 i 7770 imaju jedinstvene sigurnosne elemente za sprječavanje neovlaštenih radnji i upada u uređaj, uključujući detekciju upada u kućište, otkrivanje uklanjanja baterije, kontaktne i beskontaktne čitače pametnih kartica, tradicionalne i FIPS čitače otiska prsta te IR kameru za sigurnost prijave.

Precision 7000 serija obogaćena je i značajkama za pametan rad; Dell Optimizer za Precision pruža jedinstvene značajke izvještavanja i analitike te je prilagođen za optimizaciju performansi aplikacija za multimedijalno intenzivne aplikacije. Ova serija sadrži i iste značajke privatnosti za povezivanje i suradnju, poput zatamnjenja zaslona i mogućnosti povezivanja na dvije mreže istovremeno. Kao najsigurnija komercijalna računala u industriji, novi Precision uređaji koriste i softversku zaštitu iznad operativnog sustava (OS) i hardversku, ispod mogućnosti OS-a, za obranu od trenutnih i budućih prijetnji. Precision prijenosne radne stanice također se isporučuju u novom Dell pakiranju izrađenom od 100% recikliranih ili obnovljivih materijala.

Dostupnost

Precision 7670 i Precision 7770 su lokalno dostupni u Hrvatskoj putem ovlaštenih distributera.