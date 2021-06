Otvorenje izložbe Gle kako mogu savinuti ruku autora Davora Dmitrovića održat će se u petak, 25. lipnja u 20 sati. Izložba je otvorena do 3. srpnja, radnim danom od 12:00 do 20:00 te subotom od 10:00 do 13:00.

Tema voljenja i (ne)mogućnosti voljenja sebe i(li) drugog bića provlači se kao konstanta u povijesti slikarstva. Načini kako se umjetnici nose s tim motivom razlikuju se od epohe do epohe, a danas - kada već cinično smatramo kako smo sve vidjeli i doživjeli u mediju slike - tek nas iznimno autentični slikarski trenutci nečije emotivne i ljubavne patnje mogu uzdrmati iz ravnodušnosti.

Davor Dmitrović pripada takvim malobrojnim suvremenim umjetnicima koji pomiču (naše) granice doživljajnoga i vizualnoga iskustva. Motivsko-stilski rasponi koje je mladi slikar iskazao u samo nekoliko godina, od duhovite i senzualne slike svakodnevice na tragu umjetničkog / slikarskog dnevnika sa žanr-prizorima do tzv. ozbiljnih art istraživanja grafičkog medija, upućuju ne samo na razvidan talent nego i na potrebu sustavnijih istraživanja tehnika, tema i umjetničke motivacije.

Novi će nas, međutim, ciklus slika svojom emotivnom snagom, brutalnim, naturalističkim opisima idiličnog vrhunca i destruktivnoga kraja jedne ljubavne veze ostaviti bez daha. Tema emotivnih amplituda nije nova u radovima mladog umjetnika. Njegov iznimno duhoviti ciklus grafika „Olimpenijada" (2019.), u kojima se metaforički i simbolički koristi temom sporta kako bi pomalo frojdovski - ali autentično arhetipski - prikazao seksualnu napetost i međuovisnost između ženskog i muškog elementa - muškarac koji daje i žena koja prima / ili izbjegava i preskače mušku energiju - jedan je od najboljih ciklusa te vrste u cijeloj suvremenoj hrvatskoj umjetnosti, što Dmitrovića pozicionira kao dostojnog nastavljača linije Ivana Lesiaka. Umjetnik je tada istaknuo kako je za njega od iznimne važnosti konkretno mjesto sastanka dvaju različitih fenomena: „Simbioza suprotnosti u klimaksu i naponu snaga kod 'Olimpenijade'. Išao bih tako daleko da kažem - dva različita bića."

Ovdje nakon kraha ljubavi koja proždire i koja je „stravična i slatka" (Leonardo) ponovno pronalazi sebe, doslovce vida rane, sakuplja komadiće i krhotine svojeg identiteta, pronalazi svoj čisti self, obnovljeno unutrašnje biće koje uči voljeti primarno sebe, da bi jednom opet mogao voljeti druge.

Davor Dmitrović inzistira na romantičarskoj bliskosti dvoje ljudi koja u današnjemu otuđenom svijetu postaje iznova aktualnom, no taj neoromantičarski element iskazivat će na slikama kroz simboličko-ekspresionističku matricu. U pojedinim slikama novog ciklusa bavi se temom uspostavljanja danas već zagubljenoga muškog identiteta, one arhetipske muške linije, koju suvremeno društvo nivelira prema brisanju granica identiteta između spolova. Jednako tako, u simboličkom savijanju ruke umjetnik se pita koliko se još možemo savinuti u davanju kroz jedan odnos - i ići u toj bolnoj torziji davanja do maksimuma, protiv sebe - preko granice mazohizma. Neka nas ne zavaraju idilični prizori s ruba sna, fantastičnoga slikarstva još od razdoblja njemačkog romantizma ili mjestimična bliskost stilizacije crteža i kolorita prema dječjoj ilustraciji. Dmitrović je iskren, brutalan i naturalističan, i u tom, autoterapijskome likovnom dnevniku ne štedi sebe. Ide do dna ponora i zato mu vjerujemo. ( predgovor, Iva Körbler)

BIOGRAFIJA

Davor Dmitrović (1989.) mladi je umjetnik iz Zagreba. Magistrirao je 2019. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu uz posebnu pohvalu Akademskog vijeća, na odsjeku Grafika, u klasi prof. Josipa Baćea. Iste godine upisuje doktorski studij na China Art Academy, u Hangzhou, Kina. Dmitrović iza sebe ima solidan niz nagrada, grupnih i samostalnih izložbi. Motivsko - stilski rasponi koje do sada pokazuju njegovi radovi sežu od duhovite i senzualne slike svakodnevnice do tzv. ozbiljnih art istraživanja grafičkog i slikarskog medija. U svojim radovima Dmitrović polazi od vlastitih slutnji, strepnji, nadanja te zapažanja suprostavljenih pojava. Njegov vizualni jezik obuhvaća apstraktno, odnosno monokromno slikarstvo te jasne figurativne crteže i slike s naglaskom na narativ u kojima istražuje slikarski medij.

Samostalne izložbe

2019. - Dođe tako čovjeku; Galerija Šira, Zagreb

- Olimpenijada; Dalmacijaland, Jelsa, otok Hvar

Grupne izložbe

2021. - From East to East; Ningbo, Kina

2020. - Situacija, 35. Salon mladih; Galerija Forum, Zagreb

- Kolektart; Lauba, Zagreb

- 3. Međunarodni trienale crteža; Katowice, Poljska

- To say almost the same; Hangzhou Kina

2019. - Nesvrstani 2; Lauba, Zagreb

2018. - Plati i nosi; HDLU, Zagreb

- Nesvrstani; Lauba, Zagreb

- 1st International Lithography Symposium; Lublin, Poljska

2017. - 2. Međunarodni trienale crteža; Katowice, Poljska