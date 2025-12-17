Danas će cijeli Europski parlament glasati o tome hoće li podržati našu inicijativu za siguran i dostupan pobačaj u Europi... nadamo se pobjedi!

Iskreno, trenutno osjećamo mnogo raznih emocija. Nervozni smo, uzbuđeni i nesigurni jer ne znamo što će se dogoditi danas, kada se odlučujuće glasovanje održi u Europskom parlamentu u 12:00 sati.

U protekle dvije godine uložili smo ogroman trud kako bismo zajedno došli do ovog trenutka. Danas će cijeli Europski parlament glasati o tome hoće li podržati našu inicijativu za siguran i dostupan pobačaj u Europi. Na tom putu su nam se našle mnoge prepreke. Suočili smo se s dezinformacijama, manipulacijama i stalnim pokušajima potkopavanja našeg rada. Posljednjih nekoliko dana to se pojačalo, jer protivnici ženskih prava u parlamentu čine sve što mogu da nas zaustave. Ali nadamo se da će univerzalne vrijednosti zaštite ženskog zdravlja, ljudskog dostojanstva i solidarnosti prevladati.

Ovaj put je bio puno teži nego što smo očekivali kada smo prvi put počeli prikupljati milijun potpisa. Ali isplatilo se, jer nismo hodali sami - hodali smo zajedno s vama.

Kad smo prije nekoliko dana pitali hoće li netko organizirati gledanje glasovanja, vaš odgovor nas je dirnuo. Danas će se diljem Europe održati više od 150 privatnih i javnih gledanja. Sve lokacije javnih gledanja možete pronaći ovdje:

https://www.myvoice-mychoice.org/post/watch-the-final-vote-on-my-voice-my-choice-live

Glasanje ćete moći pratiti i online:

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/plenary-session_20251217-0900-PLENARY

I dalje možete pokazati svoju podršku na društvenim mrežama pomoću alata koje smo pripremili: https://share.myvoice-mychoice.org/toolkit/dcde3a76-e861-4e05-b7c4-81117af490e6

Hvala vam što ste dio ovog trenutka s nama.