Dan ružičastih majica – Dan borbe protiv vršnjačkog nasilja
Dan ružičastih majica nastao je kao simbolična poruka podrške učeniku koji je bio izložen vršnjačkom nasilju zbog nošenja ružičaste majice
Povodom Dana ružičastih majica, međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja koji se obilježava posljednje srijede u veljači (25. veljače), u Zagrebu započinje preventivno-edukativni program ''SEEN, AL' NE VIĐEN'', namijenjen učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola s područja gradske četvrti Trešnjevka - jug.
Dan ružičastih majica nastao je kao simbolična poruka podrške učeniku koji je bio izložen vršnjačkom nasilju zbog nošenja ružičaste majice. U znak solidarnosti njegovi su vršnjaci odjenuli ružičasto i poslali jasnu poruku protiv nasilja i isključivanja. Danas se taj dan obilježava diljem svijeta kao podsjetnik na važnost pravovremene reakcije, empatije i odgovornosti zajednice.
Naziv programa ''SEEN, AL' NE VIĐEN'' referira se na iskustvo mladih koji su u digitalnom prostoru stalno „seen"- viđeni, prisutni, izloženi - ali se istovremeno često osjećaju neviđeno, neshvaćeno ili ignorirano. U kontekstu vršnjačkog nasilja situacije su nerijetko javne, poruke su pročitane, a nasilje „viđeno", ali bez reakcije. Program želi otvoriti prostor u kojem se nasilje ne samo vidi, nego i prepoznaje, razumije i aktivno zaustavlja.
Aktualni podaci potvrđuju potrebu sustavnog rada s mladima. Prema podacima Pravobraniteljice za djecu za 2024. godinu zabilježen je značajan porast prijava vršnjačkog nasilja u školama, uključujući i nasilje u virtualnom prostoru. Podaci Ministarstva unutarnjih poslova za područje Grada Zagreba za 2024. godinu također ukazuju na porast nasilnih oblika ponašanja među djecom i mladima, osobito u dobnoj skupini od 14 do 18 godina.
U školama je zabilježeno 210 prijava vršnjačkog nasilja, što predstavlja porast od 44 posto, dok je u odgojno-obrazovnim ustanovama evidentirano 289 prijava nasilja, gotovo 60 posto više nego prethodne godine. Na području Grada Zagreba zabilježen je i porast kaznenih djela djece od 17,1 posto, kao i značajan porast tjelesnih ozljeda među djecom od 107,7 posto. Čak 91 posto djece počinitelja nalazi se u dobnoj skupini od 14 do 18 godina.
Program ''SEEN, AL' NE VIĐEN'' osmišljen je kao prostor dijaloga i aktivnog učenja, s ciljem jačanja empatije, osobne odgovornosti i spremnosti mladih da reagiraju na nasilje u svojoj okolini.
Radionice forum teatra
Središnji dio programa čine interaktivne radionice forum teatra koje će se održati:
- 25. veljače 2026. - Mjesni odbor Prečko
- 26. veljače 2026. - Mjesni odbor Horvati - Srednjaci
Voditelj radionica je kazališni redatelj Lovro Krsnik.
Forum teatar metoda je participativnog kazališta u kojoj sudionici ne ostaju pasivni gledatelji, već aktivno ulaze u scenske situacije koje prikazuju realne primjere vršnjačkog nasilja. Učenici imaju mogućnost zaustaviti scenu, preuzeti ulogu lika i pokušati promijeniti tijek događaja drugačijim reakcijama i odlukama.
Kroz takav proces mladi uče prepoznati dinamiku nasilja, razumjeti uloge počinitelja, žrtve i promatrača, razvijati empatiju te vježbati konkretne strategije nenasilnog reagiranja. Forum teatar pruža siguran prostor za istraživanje teških situacija bez stvarnih posljedica, ali s vrlo stvarnim uvidima i iskustvom odgovornog djelovanja.
Program se provodi u organizaciji i uz financijsku potporu Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug, u realizaciji Centra za kulturu Trešnjevka. Radionice predstavljaju uvodni dio šireg projekta ''SEEN, AL' NE VIĐEN'', financiranog sredstvima Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba.
