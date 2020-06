Predstavljajući novu pjesmu 'Za pravu ljubav', s kojom će nastupati na ovogodišnjem CMC festivalu u Vodicama, Neda Ukraden otkrila je što je sve radila u životu misleći da se radi upravo o takvoj ljubavi.

'Ma radila sam svakakve budalaštine i gluposti. Čovjek cijelog života želi tu veliku ljubav, kasnije se ispostavi da to nije baš tako. Ja sam se za čovjeka kojeg sam voljela naputovala, nalazili smo se na aerodromima u Frankfurtu, Chicagu, Stuttgartu, Zagrebu..., tisuće kilometar sam prolazila i imala osjećaj da se topi ono staklo ispred nas. I kad prođe vrijeme, vidjela sam da je to bio balon u mojoj mašti. Ali dok je trajalo bilo je lijepo', rekla je pjevačica, koja je posljednje mjesece provela izolirana od svih. 'Bolje mi to ne spominji. Jako sam se uplašila i za sebe i za druge, jer sam neposredno prije proglašenje izvanrednog stanja imala tri velika koncerta s tisućama ljudi, grljenjima i fotografiranjima. Spakirala sam kofer i otišla u kćerkin stan, sama u stanu, bila sam sama na cijelom katu. Ali sam to vrijeme iskoristila za pisanje memoara i stigla sam do Olimpijade u Sarajevu', otkrila je pjevačica gostujući u showu Dalibora Petka.

Jedan od detalja koji je podijelila, bio je odlazak na prvu gažu, na koju je otišla vozeći se u kamionu s prikolicom. 'Vozila sam se sprijeda i sjećam se da me vozač u čudu gledao i pitao, mala jesi li ti ona s televizije', rekla je Neda. Nikad, kaže, nije lagala o svojim godinama, čak i dok je bila mlađa. 'Baka me naučila da moram biti ponosna na svaki dan koji sam poživjela i zato se godine ne trebaju skrivati. Privilegija je dočekati starost', izjavila je pjevačica koja će u kolovozu napuniti 70 godina. No to je neće spriječiti da uskoči u bikini, a za sezonu kupanja je kaže spremna.

Osim toga, Neda je podijelila još jednu sretnu vijest. U izazovu jesam/nisam, Neda je odgovorila da je zaljubljena. Ipak ostala je tajanstvena. 'O tome više u sljedećoj emisiji, to be continued', smijala se Neda, koja će ovaj tjedan izbaciti još jednu novu pjesmu, duet s Lukom Basijem, 'Ni Dubai, ni Hawaii'.