Iza nas je nevjerojatan prvi tjedan u Bruxellesu.

U ponedjeljak smo Europskoj komisiji predale sve prikupljene potpise za Europsku građansku inicijativu My Voice, My Choice za siguran i dostupan pobačaj.

Ali to je bio tek početak naših sljedećih šest mjeseci u Bruxellesu.

Tijekom tjedna, dio našeg tima proveo je sate u Europskom parlamentu, razgovarajući s političarkama i političarima, uvjeravajući ih da stanu u obranu prava na izbor i podrže našu inicijativu svojim glasom.

Ali znamo da razgovori unutar institucija neće biti dovoljni. Zato planiramo brojne akcije ne samo unutar institucija, već i u Bruxellesu i drugim gradovima.

A za to nam trebaju sredstva.

Zato vas molimo da nas podržite donacijom.

Vaša će nam podrška omogućiti da se organiziramo na ulicama gradova diljem Europe.

Trebat će nam letci za Europski parlament. Transparenti za prosvjedne akcije. Majice koje možemo podijeliti našim saveznicama i saveznicima. Bedževi koje političarke i političari mogu nositi na raspravama.

Kao što smo spomenule, vidljivost ima svoju cijenu. Izračunale smo da nam je potrebno 30.000 € kako bismo pokrile troškove izrade materijala (majice, bedževi, itd.) i tiskanih materijala poput plakata i letaka.

Zajedno smo već dokazale što možemo postići. Prikupile smo 1,2 milijuna potpisa. Organizirale smo događaje u svakoj zemlji EU-a. Izgradile smo najveći feministički pokret u Europi.

Sada se sve svodi na Bruxelles. Uz vašu pomoć bit ćemo preglasne da bi nas Europska komisija i Europski parlament mogli ignorirati.

Moramo osigurati da naš prijedlog bude prihvaćen.