Od fascinantnih figura u pokretu u ulju i akrilu na različitim formatima platna, za ovaj novi ciklus akademski slikar Duško Šibl, istaknuti suvremeni hrvatski likovni umjetnik, autor kompleksnog opusa, odlučio se je samo za čudesnu mjenjoliku figuru,tajanstvenog skrivenog lica i dalje, ali u gesti očekivanja važnog događaja, odluke ili pak iznad crvene podloge tek naznačenih obrisa više figura različitih izazovnih položaja ruku, noge, glave.

Čudesni mjenjoliki motiv Duška Šibla izveden je u nekoliko izvrsnih varijacija žestokog, vrlo dojmljivog kolora na srednjim formatima (60 x 50 i 50 x 40 cm).

Figure djeluju vrlo živo, potentno, oslobođeno, kao da ih nose krila koja su vješto prikrivena na njihovim često zgrčenim leđima.

Šibl je tijekom godina kreirao cijelu galeriju naizgled sličnih figura u pokretu, figura koje stoje , figura u iščekivanju, sve njih vezuje prepoznatljivi kolor i misterioznost.

Ponekad mi se čini, kako ove figure u raznim situacijama portertiraju određeno, vrlo kratko vremensko razdoblje, točnije to su portreti odabranog trenutka.

Naravno, svaki trenutak nosi svoju poruku, svoj biljeg, svoju tajnu utkanu na površini slike bojama i oblicima.

Svi su portreti figura i različiti i vrlo vrlo bliski, svi su oni dio jednog vremena i razmišljanja i o prošlosti i o sadašnjosti i o budućnosti.

Fascinantni ciklus Duška Šibla, uvijek uzburkan i dramatičan.