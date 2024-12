Istaknuti hrvatski likovni umjetnik, slikar Mladen Žunjić,izlagač na brojnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu, predstavio se novim ciklusom ulja i akrila na velikim formatima platna 100x150cm ,naziva "Crni otoci" novim impresivnim opusom koji je nastavak više ranijih ciklusa naziva "More,obala,otoci".

Na ne malo povećanom formatu slikar izgrađuje novi svijet, oslobođeni prostor duha na zamišljenim svakako iznimno udaljenim otocima, obalama, morima, gdje vladaju ptice na nebu a ribe u moru dok se čoivjek svim svojim snagama bori postati i opstati gospodar kamena i zemlje, između mora i neba.

Bujan i nesputan kolorit odlika je ovoga snažnog ciklusa u kome su emocije označene bojom, do su svjetovi neba, svjetovi zemlje, svjetovi vode oštro odijeljeni jedni od drugih.

Samoživi su i suprotstavljeni .

Izrazito dominanmtne boje fragmenata mora, neba, zemlje u jakoj su opreci sa svim drugim elementima na slici.

Dojam je također izrazit, pred nama je ostatak svijet, ostaci ostataka u post apokaliptičnom vremenu, priroda se obnavlja dok se tragovi čovjeka rijetko i slabo vide.

Svijet je nestao, novi se svijet rodio, ciklus se nastavlja, sve živi što je preživjelo, na ostalo se zaboravilo.

Svijet korača u sutrašnji dan, no kakva će biti sutrašnjica to nitko ne zna, ni more, ni zemlja ni nebo, nitko.