Utjecaj COVID-a i cjepiva na menstruaciju: INTIMINA odgovara na najčešća pitanja

Porastom broja cijepljenih protiv virusa COVID-19 u svijetu te s više od 50% cijepljenog odraslog hrvatskog stanovništva, pojavljuju se studije koje sugeriraju da COVID-19 ima prolazan utjecaj na hormonsku ravnotežu, a time i na menstruaciju.

Doktorica Shree Datta, ginekologinja i medicinska stručnjakinja brenda INTIMINA, posvećenog intimnom zdravlju i razbijanju tabua, donosi odgovore na najčešća pitanja o tome kako virus COVID-19 i cjepivo mogu utjecati na menstruaciju:

Utječe li COVID na menstruaciju?

Iako su istraživanja ograničena na ovom području, pojavljuju se studije koje sugeriraju da COVID-19 ima kratkotrajan utjecaj na hormonsku ravnotežu i menstruaciju. Vrijedi napomenuti da globalni događaji poput pandemije mogu utjecati na pojedince psihološki i fizički, u različitoj mjeri, a ovisno o njihovom mentalnom stanju. Jedno je istraživanje pokazalo da je oko 20% žena koje su imale COVID-19 imalo ili neobilne, slabije menstruacije ili produljeni menstrualni ciklus. No, nema naznaka da su te promjene imate dugotrajni utjecaj na plodnost. Neki su stručnjaci primijetili da veliki životni događaji mogu promijeniti razinu hormona i pogoršati simptome PMS-a te utjecati na menstruaciju.

Kakav učinak cjepivo protiv COVID-a ima na menstruaciju?

Postoje neki dokazi koji upućuju na to da cjepivo može promijeniti menstruaciju - konkretno, učiniti menstruaciju obilnijom, ali to može biti privremeno. U ovom je području potrebno mnogo više podataka. Na primjer, učinci mogu varirati ovisno o cjepivu koje ste primili i o tome radi li se o cjepivu u dvije doze. Smatra se da cijepljenje potiče imunološki sustav koji može utjecati na sluznicu maternice, što može dovesti do sitnog krvarenja između menstruacija ili nakon seksa, te do uranjenih ili obilnijih menstruacija. Malo je istraživanja o tome koji bi dio menstrualnog ciklusa bio optimalno vrijeme za cjepivo - ili postoji li ono uopće. Treba napomenuti da menstruacije mogu prirodno varirati u određenoj mjeri od ciklusa do ciklusa, te mogu varirati i ako uzimate bilo kakve druge vrste cjepiva. Ako imate bilo kakvih nedoumica, najbolje je posjetiti ginekologa. Također je važno napomenuti da izbjegavanje cijepljenja zbog njegovog mogućeg utjecaja na menstruaciju može biti nevažno s obzirom na činjenicu da COVID-19 također može utjecati na menstruaciju, ali i uzrokovati druge zdravstvene probleme.

Utječu li COVID-19 i cjepivo na plodnost?

Iako u ovom području nema dovoljno podataka, novija saznanja ukazuju na to da je svaki utjecaj koji bi COVID-19 mogao imati na hormonsku ravnotežu prolazan, bez dokaza o dugoročnom utjecaju na plodnost ili na pobačaj. Međutim, podaci su ograničeni, pa bi bilo dobro da provjerite svoju hormonsku ravnotežu ako su vam se mjesečnice promijenile nakon COVID-a ili cijepljenja, te prije nego što se odlučite na trudnoću.

Danela Žagar, INTIMINA Global Brand Manager dodaje: „ Vrlo je važno redovito posjećivati liječnika ili ginekologa, pogotovo ako primijetite promjene u ciklusu. Mi smo u INTIMINI oduvijek posvećeni edukaciji i poticanju otvorenih razgovora o menstruaciji, a sada, tijekom pandemije, posebno nam je važno da uz pomoć naših medicinskih stručnjaka odgovaramo na brojna pitanja žena o njihovom intimnom zdravlju te im pomognemo da što lakše prebrode ovo razdoblje."

Uvijek je važno pratiti mjesečnice kako biste mogli pratiti njihovu učestalost, trajanje i jačinu prije i nakon zaraze virusom COVID-19 ili primanja cjepiva. Iako trenutna saznanja upućuju na to da su promjene uglavnom privremene, savjetujemo da potražite savjet svog liječnika ili ginekologa ako osjetite abnormalne promjene ili ako niste sigurni u to jesu li značajne.