Već čitavi naraštaji liječnika se nadaju otkriću sredstva koje bi spriječilo nastanak karcinoma, ali do toga je još uvijek daleko. No tehnologija „glasničke ribonukleinske kiseline" - mRNK ili na engleskom mRNA kojom se razmjerno brzo došlo do cjepiva protiv virusa korone itekako može pomoći i u borbi protiv karcinoma.

Najprije su tu virusi koji sami po sebi uzrokuju posve druga oboljenja, ali gdje je poznato kako neki od tih virusa mogu pridonijeti pojavi karcinoma. Tu je na primjer zapravo prilično rasprostranjeni humani papiloma virus - procjenjuje se kako će polovica spolno aktivne populacije oba spola u neko vrijeme svog života „zaraditi" neki od preko 100 sojeva tog virusa, ali neki sojevi su dokazano česti uzročnici malignih promjena na vratu maternice kod žena. Zapravo već dvadesetak godina postoji cjepivo protiv tih sojeva virusa i ono se već pokazalo kao uspješno oružje u borbi protiv ovog oblika raka.

Druga priča je virus hepatitisa B gdje se kod kroničnog oboljenja može pojaviti tumor jetre. I tu preventivno cijepljenje sprječava karcinom - i to su samo neki od primjera. Jer prema informacijama njemačke Službe za borbu protiv raka, dobrih 4% svih tumora u industrijskim nacijama dolazi od nekih virusa ili bakterija - u zemljama u razvoju je postotak čak i veći.

„Lijek" protiv raka

Ako se još nije našlo cjepivo koje bi spriječilo karcinom, intenzivno se s tehnologijom mRNK traži „terapeutsko cjepivo", odnosno i da tako kažemo lijek protiv raka. Tu se naš imunosni sustav „trenira" u borbi protiv stanica tumora, no to može biti tek pomoćno sredstvo, objašnjava Susanne Weg-Remers iz Službe za borbu protiv raka: „Takvi mRNK preparati su po trenutnom stanju znanosti jedna od mogućnosti osobito u slučajevima kad je tkivo tumora uglavnom odstranjeno drugim metodama, na primjer kirurškim putem. U kombinaciji s drugim sredstvima bi onda i mRNK preparati pomogli tijelu u uništavanju preostalih stanica tumora koji bi mogli voditi ponovnom širenju karcinoma".

Jer nije realno da se čak i s radikalnim kirurškim ili radiološkim zahvatom eliminira baš svaku stanicu karcinoma i tu bi onda pomoglo takvo sredstvo. Ali to nipošto nije lako: stanice karcinoma naš imunosni sustav „ne prepoznaje" kao neprijatelja jer to i jesu naše stanice. Tu treba onda najprije naći osobitost koju će imati samo - ili uglavnom samo stanice karcinoma i onda naš imunosni sustav naučiti da traži i uništava baš takve stanice.

Tu ima već uspjeha: istraživači su takvim mRNK sredstvom već postigli uspjehe protiv raka kože, malignog melanoma dok je on u ranoj fazi razvoja. „Ove godine se provodi međunarodna klinička studija mRNK terapije malignog melanoma s oko tisuću pacijenata. To bi onda bila i osnova dopustiti i kliničku uporabu tog preparata", kaže nam Weg-Remers. A ne istražuje se samo borba protiv melanoma, nego i protiv čitavog niza drugih oblika karcinoma, pogotovo kod onih najraširenijih: raka crijeva i raka pluća.

Teška borba

Kad bi bilo lako naći neko sredstvo protiv te opake bolesti, vjerojatno bi već odavno bilo pronađeno. Jer karcinom je težak neprijatelj: „Postoji preko 200 vrsta raka, a onda su tu i inačice tih vrsta koje se sve razlikuju po svojim molekularnim osobitostima. Naći nekakvo 'čarobno sredstvo' koje će poslužiti protiv svih tih vrsta karcinoma je gotovo nemoguće", procjenjuje djelatnica Službe za borbu protiv raka.

No borba se vodi i ne pomišlja se na predaju jer su i gubici golemi: svake godine u Njemačkoj se kod oko pola milijuna ljudi dijagnosticira rak, otprilike polovica od oboljelih tu bolest neće preživjeti. Rečenica liječnika kako „imate karcinom" je užas koji iz dana u dan doživljavaju na tisuće ljudi i koja će i njima i njihovim obiteljima promijeniti život - gotovo nikad na bolje.

Cjepiva protiv raka nema, teško da će i mRNK tehnologijom ikad postojati pilula koju ćemo kod karcinoma progutati i nakon koje ćemo biti „kao novi" - pogotovo ako je tumor već ušao u svoju posljednju fazu kad je raširen po čitavom tijelu. Ali širi se arsenal borbe protiv te bolesti i mRNK tehnologija će tu svakako imati sve važniju ulogu.