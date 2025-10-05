Pred nama je novi elegantni, otmjeni ciklus Žena za klavirom Ante Barišića

Dubrovački umjetnik, slikar Ante Barišić kontinuirano stvara nove zanimljive i izazovne cikluse u digitalnoj tehnici. Pred nama je novi elegantni, otmjeni ciklus Žena za klavirom.

Novi ciklus Žena za klavirom smješten negdje na Mediteranu, u sunčano doba godine.

- Ja živim u gradu na Mediteranu. Oni koji poznaju digitalnu terminologiju prepoznat će metodu Proširene stvarnosti (Augmented Reality) i naravno prepoznat će i asocijaciju na mediteranski grad. A kako se radi o ljetnom ugođaju, kakav bi to bio grad bez lijepe žene.

Izrazito lijepe žene muziciraju u starim dijelovima grada.

- Moram priznati da je ovaj grad pravo kazalište ljeti. Ne znam koji sve muzičari nisu tu bili prisutni i to od uličnih svirača pa do vrhunskih izvođača klasične i pop glazbe. U ovom ciklusu sam prikazao žene za klavirom ali imam ja i ciklus muškaraca također za klavirom. Što se tiče pozornice, pa ovdje je sve staro - srednjovjekovno, što i jeste smisao ovih događanja.

Ne mogu ne spomenuti otmjenost.

- Znam da i vi volite otmjenost. U ovoj sredini svi izvođači žele biti što otmjeniji, barem kad je klasična muzika u pitanju.

Što se krije u ovoj simbolici žene za klavirom? Tajna veza lijepe žene i drevnoga grada?

- Osobno mislim da svi izvođači koji su nastupali u ovom gradu, posebno žene, osjećaju cijeli život neku posebnu vezu s ovim drevnim gradom.

Svi ti ženski likovi posve su izmaštani?

- Crtanje iz mašte zahtijeva duboku povezanost sa stvarnošću i savladavanje umjetničkih principa. Ništa ne nastaje iz ničega. Konačna slika rađa se iz mentalne vizualizacije, kombinirajući elemente iz svoje vizualne biblioteke, naučenog zapažanja stvarnog svijeta, kako bi dobio nešto novo i jedinstveno. Naravno da koristim i moju bazu podataka, fotografija koje sam osobno snimio na raznim događajima (imam ih preko 10.000) kao podsjetnik na osobe i ambijente. Ipak, na kraju svi ti ženski likovi su dio moje mašte, moga likovnog stvaralaštva.

Svakodnevno stvarate?

- Da, radim svaki dan barem deset sati. Naravno da postoje prisilni izuzeci.

Što pripremate?

- Digitalni alati i mediji su fantastično čudo koje obožavam. Ipak nastojim obuzdati moju pohlepu stvaranja novog. Moram iz postojećeg napraviti selekciju. Pa tek tada nastaje veliki rad a to je priprema za tisak, koja je alfa i omega za dobar krajnji rezultat. Samo tako kompletirane datoteke mogu ostaviti iza sebe kao moja autorska djela.