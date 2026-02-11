U proteklih nekoliko za njega uspješnih godina, akademski slikar iz Karlovca Ranko Ajdinović skrenuo je pozornost javnosti na svoje vrlo zanimljivo slikarstvo s nizom sjajnih ciklusa ulja i akrila s karakterističnim apstraktnim motivima u različitim formatima.

U tom se razdoblju Ranko Ajdinović predstavio s nekoliko serioznih samostalnih izložbi na kojima je prezentirao vrlo zrele kombinacije živopisnog, razigranog kolora i raznovrsnih formi .

Njegovo je slikarstvo autentično, izvorno, iskreno i vrlo emotivno jer slikar jednostavno ugrađuje i svoj karakter i svoja promišljanja u svaku sliku.

Pred nama je novi ciklus akrila platnu manjeg formata.

Ajdinović ističe ." Radi se o manjim formatima, od 20 x 30 cm, 30 x 40 cm, 40 x 40 cm i 50 x 60 cm. U ovom ciklusu je malo pojačana kombinacija sa kolažom. Noviteti su i par radova sa oslikanim okvirom kao dio cjeline."

U novoj produkciji osobito je uočljiv i kolaž za koga slikar kaže:" Pod kolaž se podrazumijeva rekompozicija - Fragmenti od starijih radova, novinski članci, i slične stvari koje su mi došle spontano u ruke."

Ciklus manjih formata Ranka Ajdinovića karakteriziraju i vrlo zgusnuti odnosi formi , priljubljene , bliske, prepune vitaliteta, vrlo energične, izrazito gibljive.

Dinamični kolor ključ je za razumijevanje ovog uzbudljivog ciklusa akrila Ranka Ajdinovića na manjim formatima.

Užurbanost, gustoća, neprozirnost, delikatni ili jedva vidljivi pomaci, sugestivno dočaravaju osebujnost ciklusa..

Izvrstan, poticajan ciklus.