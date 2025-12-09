Akademski slikar Damir Medvešek, iznimno cijenjen suvremeni hrvatski likovni umjetnik, autor respektabilnog opusa, značajan doprinos dao je i kao glavni slikar u zagrebačkom HNK-u, osobito uvažavan u inozemstvu, cijeli je život, kontinuirano radio i figuraciju i apstrakciju.

Ciklusi su se tijekom godina povećavali, obogaćujući ukupni opus ovog vrijednog i nadahnutog umjetnika. I apstraktni i figurativni ciklusi međusobno su se prepletali, izvedeni snažnim i energičnim kolorom

Također istaknimo, kako je u cijelom razdoblju svoga artističkog djelovanja Damir Medvešek uvijek iznimno strastveno slikao i stvarao.

Pred nama je noviji ciklus apstrakcija Damira Medvešeka, izrazito jak koloristički pristup u uzbudljivoj kompoziciji razigranih motiva, neprekidnog gibanja obojanih fragmenata, ploha, oblika, mrlja i pravaca.

Unutarnji procesi suživota ovih zgusnutih motiva ostaju zauvijek tajni, sve se kreće i okreće u nepoznatom ritmu i u nepredvidljivom pravcu.

Bitno je samo žestoko i uporno kretanje, izvijanje, migoljenje, provlačenje i uvlačenje u limitiranom volumenu predviđenog prostora.

Medvešek srčano realizira svoje napete kompozicije, ističući u njima neprestanu potrebu za akcijom. Njegovi su nezadrživi motivi oboružani vatrom i energijom.

Ciklus intenzivnog gibanja apstraktnih motiva Damira Medvešeka vrlo je osebujni dio opusa ovoga umjetnika, specifičan i poticajan.