Akademski slikar Duško Šibl, suvremeni hrvatski likovni umjetnik iznimnog ugleda, autor kompleksnog opusa, kontinuirano angažiran u više atelijera i danas neumorno nastavlja svoje pustolovno putovanje kroz gusto tkivo umjetnosti i artističkog izraza.

Povremeno se u njegovom opusu pojavljuju, možda iznenada, teme, motivi, naizgled za njega nesvakidašnji, no svakako, oni su rezultat dubokog promišljanja.

Jedan od takvih ciklusa jest i ciklus u plavom i crvenom s nizom riba, morskih pasa, ptica koje vješto love ribu, bizona, prezentirani u zanimljivom odnosu s dvije boje, plave i crne, uz ponešto zelenkaste i bijele, uz jarko crvenilo prethistorijskog bizona.

Iskrena posveta prirodi i životu u moru, pokraj voda, u magičnom plavilu voda i vrelu života koji izvire iz tamnih dubina.

Moćni bizon, u crvenoj boji, u davnini, nesputan, nezaustavljiv, jednostavno moćan i otporan.

Svakako posveta sadrži i divljenje upućene potpunoj slobodi, življenju po vlastitom izboru.

Naravno, čovjek često osjeća potrebu za oslobađanjem, za slobodnim i neometanim kretanjem i isto takvim gestama, često stisnut u zgusnutom svijetu današnjice, nesloboda, zagušen, pritiješnjen.

No, je li povratak prirodi trajno rješenje za kompliciranu situaciju današnjice?

Ne, moguće je, samo povremeno opijati se kratkoročno mirisima i prostorima prirode, udahnuti taj hladni zrak i vratiti se u složeni sustav, sjećajući se svakog detalja, svih sitnica i mirisa, pogleda i zvukova.

Lijep i iskren hommage prirodi Duška Šibla.

Energičan i jak dojam ostavlja plavi i crveni ciklus.