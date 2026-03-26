OSVRT

Ciklus s magičnim motivom oka Renate Facan Kušec

U novom ciklusu slikarica je dotaknula izrazito vasžan detalj ljudskog lica, fragment koji govori više od cjeline

Renata Facan Kušec (Arhiva)
Renata Facan Kušec

U zapaženom i cijenjenom opusu akademske slikarice Renate Facan Kušec uvijek se isticala posveta i ljepoti ali i njezinoj tajanstvenosti.

U nizu ciklusa lagano zaogrnutih proteklim, prošlim vremenima slikarica je realizirala cijelu galeriju zanimljivih i intrigantnih muških i ženskih likova, obavijenih misterijem i njihovim često neobičnim sudbinama.

Žene u opusu Renate Facan Kušec izrazito su lijepe, otmjene, profinjene, nježne, suptilne, krhke, s čudesnim osmjesim, upitnim pogledima.

U novom ciklusu slikarica je dotaknula izrazito vasžan detalj ljudskog lica, fragment koji govori više od cjeline.

Riječ je oku, plavom, smeđem, crnom, oku koje pripada šarmantnoj i prelijepoj ženi, nama posve nepoznatoj ali i mladom, opasnom muškarcu, osvetoljubivom.

Oko nas netremice promatra noseći poruku promatranom.

Pogled koji se ne skriva, naprotiv žestok je i nesmiljen, opsan.

Vrlo izazovan ciklus s motivima oko, širom otvorenog, hrabrog i neustrašivog.

To je pogled koji se ne može izbjeći, ne možete mu umaknuti.

To je oko koje sve vidi i sve zna.

Izvanredan opus Renate Facan Kušec.

Piše: Miroslav Pelikan
