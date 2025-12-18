Dubrovački umjetnik, slikar Ante Barišić, neumorni je suvremeni likovni stvaratelj, autor je niza zapaženih osebujnih ciklusa u digitalnoj tehnici.

Barišić kontinuirano pronalazi specifične, zanimljive motive koje nadahnuto koristi u realizaciji novih ciklusa.

Osobitost njegova prepoznatljiva karakteristična opusa izvedenih u digitalnoj tehnici jesu motivi iz Hrvatske.

Pred nama je novi ciklus Mediteranski kromatski pejzaž. Koliko ste dugo radili na ovom ciklusu?

-Na ovom ciklusu radio sam intenzivno posljednjih nekoliko mjeseci, ali zapravo je riječ o procesu koji traje godinama. Mediteran je stalna inspiracija u mom radu, a ovaj ciklus je rezultat dugotrajnog promišljanja o boji, svjetlu i atmosferi tog prostora. Svaka slika nastaje kao sinteza osobnih doživljaja, sjećanja i eksperimentiranja s digitalnim tehnikama.

Vrlo jak kolor, motivi puni optimizma.

-Boja je za mene temeljni alat izražavanja. U ovom ciklusu koristim snažan, gotovo "arhetipski" kolor kako bih prenio energiju, toplinu i optimizam Mediterana. Želim da gledatelj osjeti radost, svjetlost i vitalnost koja proizlazi iz tog krajolika - čak i kad je prikazan kroz apstraktne forme.

Je li riječ o paralelnom svijetu, koji svi tako rado zamišljaju?

-Na neki način, da. Ovi pejzaži nisu doslovni prikazi stvarnosti, već su vizualne meditacije - svojevrsni "unutarnji Mediteran". To je prostor između sjećanja, mašte i stvarnosti, gdje boje i oblici postaju univerzalni jezik optimizma i slobode.

Koliko je stvarnoga u motivima novoga ciklusa?

-Motivi su inspirirani stvarnim mediteranskim krajolicima, ali su transformirani kroz moju osobnu viziju. Stvarnost je ovdje polazište, ali ne i granica - dopuštam si slobodu interpretacije, pojednostavljivanja i naglašavanja onih elemenata koji nose emocionalnu poruku.

Mediteran je doista neiscrpan izvor motiva.

-Apsolutno. Mediteran je za mene više od geografskog pojma - to je izvor svjetlosti, boje, mirisa i osjećaja. Svaki povratak toj temi otkriva nove slojeve i mogućnosti, a digitalni medij mi omogućuje da istražujem te beskrajne varijacije na suvremen način.

Koliko vidim, niti ovdje ne vidim ljude. Zašto?

-Namjerno izostavljam ljudske figure kako bih naglasio univerzalnost i bezvremenost pejzaža. Želim da gledatelj sam "uđe" u sliku, da osjeti prostor i atmosferu bez posrednika. Pejzaž postaje metafora unutarnjeg stanja, otvoren za osobnu interpretaciju svakog promatrača.

Što je još novo u atelijeru?

-Uz ovaj ciklus, radim na nekoliko novih projekata koji istražuju granice između digitalnog i tradicionalnog slikarstva. Eksperimentiram s teksturama, reljefima i kombinacijom različitih medija. Također, pripremam digitalne kataloge/knjige i planiram međunarodnu prezentaciju svojih radova kroz online arhive i izložbe.