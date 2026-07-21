Akademska slikarica iz Dubrovnika Ivana Jovanović Trostmann istaknuta je suvremena hrvatska likovna umjetnica. Autorica je osebujnog i kompleksnog opusa u ulju i akrilu. Čest je izlagač na samostalnim i skupnim izložbama.

Obilježje njezina rada jest kontinuirano slikanje, strastveno i uporno variranje brojnih tema i motiva koji je okružuju .Spomenimo ponajprije čest motiv a to Dubrovnik, Grad na moru, zatim čudesni pogled iz atelijera, pogled koji slijedi stazu prema moru, zatim niz ciklusa posvećen anđelima ali i Isusu i Mariji, tu su i brojne mrtve prirode, posebno se ističu buketi cvijeća u egzotičnim vazama, donesenih davno tko zna odakle, usamljene u tišini nijemog doma.

Novi ciklus posvećen krajobrazima, prostoru koji okružuju Grad, more, stijene, zelenilo, uspravno drveće, gusto prepleteno rastinje uz stazu koja nestaje iz vidokruga a vodi prema moru i vjerojatno je prepuna iznenađenja.

Prostor koji slika blago i odmjereno uronjen je u tišinu, u potpuni mir, jedino se čuju ptice na nebu i njihovo nezadrživo kliktanje .

U daljini se vidi krug, svi putevi vode prema njemu, ali i od njega, u svijet, prema dalekim adresama.

Na samom kraju zelenila drevna crkvica, prošla i kroz dobro i kroz loše vrijeme, zvono se još uvijek čuje.

Crkvica svjedok vremena.

Krajobrazi akademske slikarice Ivane Jovanović Trostman dočaravaju nam jedinstveni i neponovljivi ugođaj juga, iznimnu ljepotu prostora, sačuvane povijesne građevine i čarobno zelenilo biljaka, drva.