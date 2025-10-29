Cijene goriva u RH niže - 3 mjeseca od liberalizacije
Ako se ovakav trend nastavi, liberalizacija bi se mogla pokazati kao pozitivan potez za potrošače i gospodarstvo u cjelini
Tri mjeseca nakon što je Vlada Republike Hrvatske ukinula maksimalne maloprodajne cijene goriva, tržište se pokazalo stabilnim i konkurentnim - cijene su za većinu goriva niže nego sredinom srpnja, pokazuje analiza našeg portala Nafta.hr.
Usporedba cijena goriva u posljednja 3 mjeseca
|
Vrsta goriva
|
Prosjek 19.7.2025. (€)
|
Prosjek 29.10.2025. (€)
|
Promjena
|
Eurosuper 95
|
1,44 €
|
1,40 €
|
-0,04 € (-2,8%)
|
Eurosuper 95 Premium
|
1,64 €
|
1,49 €
|
-0,15 € (-9,1%)
|
Eurosuper 100
|
1,86 €
|
1,83 €
|
-0,03 € (-1,6%)
|
Eurodizel
|
1,39 €
|
1,36 €
|
-0,03 € (-2,2%)
|
Eurodizel Premium
|
1,71 €
|
1,49 €
|
-0,22 € (-12,9%)
|
Plavi dizel
|
0,77 €
|
0,74 €
|
-0,03 € (-3,9%)
|
Autoplin (LPG)
|
0,81 €
|
0,79 €
|
-0,02 € (-2,5%)
|
Lož ulje
|
0,90 €
|
0,87 €
|
-0,03 € (-3,3%)
Stabilne cijene nakon ukidanja ograničenja
Prema analizi, osnovna goriva - Eurosuper 95 i Eurodizel - bilježe pad od oko tri centa po litri u odnosu na razdoblje kad je država još određivala maksimalne cijene. Unatoč zabrinutosti dijela javnosti da bi liberalizacija mogla dovesti do poskupljenja, tržište se pokazalo otpornim, a konkurencija je dovela do blagog pada cijena.
Premium goriva najviše pojeftinila
Najveći pad zabilježen je kod premium goriva. Eurosuper 95 Premium je u tri mjeseca pojeftinio za 15 centi, dok je Eurodizel Premium s prosječnih 1,71 € pao na 1,49 € po litri - čak 13 posto manje. To upućuje na pojačanu tržišnu utakmicu među vodećim distributerima poput Ine, Lukoila, Petrola, Shella i Tifona.
"Tržište je pokazalo da može samostalno održavati stabilnost cijena. Nakon ukidanja regulacije, konkurencija je zapravo povećana, a cijene su se prirodno uskladile," navode iz portala Nafta.hr, koji svakodnevno prati maloprodajne cijene goriva u Hrvatskoj.
Plavi dizel i lož ulje također su zabilježili smanjenje cijene od oko tri centa. Ova promjena posebno ide u prilog poljoprivrednicima i kućanstvima koja koriste ta goriva u sezoni grijanja i pripreme za zimu.
Liberalizacija zasad u korist potrošača
Tri mjeseca nakon ukidanja državne regulacije, tržište goriva u Hrvatskoj pokazuje znakove zdrave konkurencije i stabilnosti. Cijene su u prosjeku niže nego prije liberalizacije, a razlike među benzinskim postajama uglavnom se kreću unutar 1-2 centa po litri.
Ako se ovakav trend nastavi, liberalizacija bi se mogla pokazati kao pozitivan potez za potrošače i gospodarstvo u cjelini.
Izvor podataka
Analizu je izradio portal Nafta.hr na temelju službenih objava maloprodajnih cijena goriva na dan 19. srpnja 2025. i 29. listopada 2025. Portal svakodnevno prati kretanja cijena goriva, tržišne trendove i promjene u energetskoj politici Republike Hrvatske.
