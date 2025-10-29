Ako se ovakav trend nastavi, liberalizacija bi se mogla pokazati kao pozitivan potez za potrošače i gospodarstvo u cjelini.

Tri mjeseca nakon što je Vlada Republike Hrvatske ukinula maksimalne maloprodajne cijene goriva, tržište se pokazalo stabilnim i konkurentnim - cijene su za većinu goriva niže nego sredinom srpnja, pokazuje analiza našeg portala Nafta.hr.

Usporedba cijena goriva u posljednja 3 mjeseca

Vrsta goriva Prosjek 19.7.2025. (€) Prosjek 29.10.2025. (€) Promjena Eurosuper 95 1,44 € 1,40 € -0,04 € (-2,8%) Eurosuper 95 Premium 1,64 € 1,49 € -0,15 € (-9,1%) Eurosuper 100 1,86 € 1,83 € -0,03 € (-1,6%) Eurodizel 1,39 € 1,36 € -0,03 € (-2,2%) Eurodizel Premium 1,71 € 1,49 € -0,22 € (-12,9%) Plavi dizel 0,77 € 0,74 € -0,03 € (-3,9%) Autoplin (LPG) 0,81 € 0,79 € -0,02 € (-2,5%) Lož ulje 0,90 € 0,87 € -0,03 € (-3,3%)

Stabilne cijene nakon ukidanja ograničenja

Prema analizi, osnovna goriva - Eurosuper 95 i Eurodizel - bilježe pad od oko tri centa po litri u odnosu na razdoblje kad je država još određivala maksimalne cijene. Unatoč zabrinutosti dijela javnosti da bi liberalizacija mogla dovesti do poskupljenja, tržište se pokazalo otpornim, a konkurencija je dovela do blagog pada cijena.

Premium goriva najviše pojeftinila

Najveći pad zabilježen je kod premium goriva. Eurosuper 95 Premium je u tri mjeseca pojeftinio za 15 centi, dok je Eurodizel Premium s prosječnih 1,71 € pao na 1,49 € po litri - čak 13 posto manje. To upućuje na pojačanu tržišnu utakmicu među vodećim distributerima poput Ine, Lukoila, Petrola, Shella i Tifona.

"Tržište je pokazalo da može samostalno održavati stabilnost cijena. Nakon ukidanja regulacije, konkurencija je zapravo povećana, a cijene su se prirodno uskladile," navode iz portala Nafta.hr, koji svakodnevno prati maloprodajne cijene goriva u Hrvatskoj.

Plavi dizel i lož ulje također su zabilježili smanjenje cijene od oko tri centa. Ova promjena posebno ide u prilog poljoprivrednicima i kućanstvima koja koriste ta goriva u sezoni grijanja i pripreme za zimu.

Liberalizacija zasad u korist potrošača

Tri mjeseca nakon ukidanja državne regulacije, tržište goriva u Hrvatskoj pokazuje znakove zdrave konkurencije i stabilnosti. Cijene su u prosjeku niže nego prije liberalizacije, a razlike među benzinskim postajama uglavnom se kreću unutar 1-2 centa po litri.

Ako se ovakav trend nastavi, liberalizacija bi se mogla pokazati kao pozitivan potez za potrošače i gospodarstvo u cjelini.

Izvor podataka

Analizu je izradio portal Nafta.hr na temelju službenih objava maloprodajnih cijena goriva na dan 19. srpnja 2025. i 29. listopada 2025. Portal svakodnevno prati kretanja cijena goriva, tržišne trendove i promjene u energetskoj politici Republike Hrvatske.