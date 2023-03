Francuska vlada je „progurala" kontroverznu mirovinsku reformu kroz parlament, bez završnog glasanja. Vlada je odlučila da najvažniji reformski projekt predsjednika Emmanuela Macrona provede pozivajući se na poseban članak Ustava koji omogućava da se glasanje preskoči.

Macronovu akciju oporba kritizira kao „brutalnu". Premijerka Elisabeth Borne je na parlamentarnoj sjednici branila reformu i primjenu članka 49. Ustava - nakon čega je bila izviždana. Uz glasne povike oporbe premijerka je poručila: „Ova reforma je neophodna."

Novi izbori?

Sjednica je počela toliko turbulentno da je ubrzo nakon početka morala biti prekinuta na dvije minute. Ljevičarski zastupnici pjevali su nacionalnu himnu, spriječivši premijerku da govori. Kako bi nadglasala buku, Borne je morala vikati u mikrofon. Napala je pritom i ljevicu i desnicu, uključujući i najveću desničarsko-ekstremističku oporbenu stranku Marine Le Pen koja je djelovala iz pozadine. Pljesak zastupnika vladajuće stranke gotovo da se nije ni čuo.

Ljevičarska oporba napustila je skupštinu nakon što je premijerka Borne najavila primjenu članka 49. Premijerka je rekla da preuzima odgovornost i da sada očekuje izglasavanje nepovjerenja. To je već najavilo više stranaka. Zahtjev se mora podnijeti u roku od 24 sata - do danas (petak) u 15:20. Izglasavanje nepovjerenja vladi znači raspisivanje novih izbora.

Novi zakon predviđa povećanje starosne granice za odlazak u mirovinu sa 62 na 64 godine. Tome se mnogi Francuzi protive.

Tisuće ljudi na ulicama

Nakon odluke o provedbi sporne reforme bez glasanja u skupštini tisuće prosvjednika se okupilo u centru Pariza. Bacali su kamenje na policiju, a ona je uzvraćala suzavcem i vodenim topovima.

Prosvjedi su održani i u mnogim drugim gradovima Francuske. Ljudi su spontano izašli na ulice od Cherbourga na sjeveru, do Montpelliera na jugu, od Nantesa na zapadu, do Nancyja na istoku zemlje. Sudionici su izjavljivali da su frustrirani i bijesni i da ne shvaćaju kako je vlada to mogla učiniti.

I sindikalni vođe su ogorčeni zbog toga što je, poslije višemjesečnih prepirki i nekoliko velikih demonstracija protiv mirovinske reforme, glasanje u parlamentu izostalo. Oni poručuju da će prosvjedi i štrajkovi biti nastavljeni sve dok izmjene zakona ne budu povučene. Samo u srijedu je širom zemlje prosvjedovalo oko 500.000 ljudi.