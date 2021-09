ADU Galerija f8 otvara diplomsku izložbu fotografija Buge Cvjetanović

U ponedjeljak, 6. rujna u 19 sati, u ADU Galeriji f8 (Trg Republike Hrvatske 8 u Zagrebu), otvara se diplomska izložba fotografija Buge Cvjetanović pod nazivom "Draga moja unučice!".

Riječ je o umjetničkom istraživanju koje je izvedeno u obliku fotografske knjige u kojoj se izmjenjuju prostori i predmeti autoričinog djetinjstva, prikazanog kao memento vremena i bliskih ljudi kojih više nema.

Oni samim time postaju osobni katalizator odnosa prema djetinjstvu, obitelji, prolaznosti vremena i smrti. Višeslojnost ovog fotografskog projekta rezultira svojevrsnim obiteljskim (anti)albumom, u kojem je autorica prikazala vlastiti psihogram, kao i fotografske radove svojeg oca Borisa Cvjetanovića iz njegove umjetničke serije ''Ljetovanje'', koje su u isto vrijeme antipod njezinima, kao i ključ za njihovo čitanje.

Iz predgovora katalogu izložbe autora Borisa Greinera:

"Osim što sve fotografije predstavljaju u prošlosti zaustavljeno vrijeme, a posredstvom toga i da se zaustavljanje odnosi samo na život i da je samim time ustanovljena i činjenica smrtnosti, dimenzija vremena naglašena je i dokazima trenutka u kojem je ono stalo. Još je uvijek tu kalendar iz 1999. godine; na mjestu gdje je još onda otpala boja na zidu je rukom napisana ta ista godina, a ispod su potpisi Markite, Buge i Borisa.

Priče u kojoj je osobni slučaj nosač neobične narativne linije, a koja 'kroz odraze vremena i ljudi kojih više nema' zapravo govori o pokušaju suočavanja sa završetkom. ... Fotografska knjiga preuzima format 'aktivnog' portretiranja galerijskog postava. Tu su fotografije pojedinih izložaka i svjetlosnih instalacija, detalji se izmjenjuju s prikazima većih dijelova prostora, pri čemu detalji imaju glavnu ulogu u razvoju priče, a širi kadrovi korištenjem svjetla uprizoruju ambijentalnost. Informativni se zadaci rješavaju autorski: odnosom, a često, posredstvom ogledala, prividnom zamjenom prvog i drugog plana; kompozicijom koja se često oslanja na plohe određene svjetlom; te konačno, i kadrom, koji sadržajno značenjske elemente tretira kontekstualno. "

Mentori diplomskog rada su izv. prof. art. Darije Petković i doc. dr. sc. Iva Prosoli s Katedre za fotografiju Odsjeka snimanja na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Izložba ostaje otvorena do 18. rujna, radnim danom od 12 do 19 sati, a subotom od 10 do 15 sati.