Teška kanta. Prljava voda. Mokra krpa. Jesu li i vama ovo prve asocijacije na čišćenje podova? Zaboravite ih, jer pranje podova može izgledati potpuno drugačije

Generacijama imamo onu jednu kantu koja je vidjela sve - od velikih selidbi do prolivenih kava. Vrijeme je da kanti vratimo dostojanstvo i pustimo je da nosi mokri veš ili služi za izradu zimnice, jer od sada za podove brine novi Philips OneUp električni mop. Čisto tek sad postaje čisto, jer na hrvatsko tržište stiže novi, revolucionarni uređaj koji donosi svjež pogled na svakodnevno čišćenje doma!

Klasični mopovi desetljećima funkcioniraju na isti način, iako se naše navike, tempo života i očekivanja od kućanskih uređaja mijenjaju. Želimo brže, jednostavnije i higijenski napredno rješenje - bez dodatnih koraka i nereda. Novi električni mop je upravo to.

Philips OneUp donosi drugačiji pristup brisanju podova zahvaljujući pametnoj, patentiranoj tehnologiji koja razdvaja čistu i prljavu vodu. Dok se prljava voda skuplja u poseban spremnik, na pod se pri svakom potezu ispušta svježa, čista voda. Rezultat su čišći podovi u dvostruko kraćem vremenu u usporedbi s klasičnim mopom i kantom, bez razmazivanja nečistoća i bez ponavljanja istih koraka.

Prava razlika osjeti se upravo u onim malim, svakodnevnim situacijama kada vam gosti stižu nenajavljeno ili kada nemate vremena za „veliko čišćenje" iako ovaj sjajni novitet itekako dobro podnosi „generalke". Cijeđenje, kapanje i nošenje kante ostaju u prošlosti. Philips OneUp odvodi višak vode i omogućuje do 50% brže sušenje podova, uz manju potrošnju vode i učinkovito uklanjanje bakterija. Čišćenje tako postaje brza rutina, a ne obaveza koja oduzima energiju.

Osim što je tehnološki napredan, dizajniran je s pažnjom prema svakodnevnim navikama. Lagan, tih i elegantnog izgleda, lako se uklapa u svaki dom. Fleksibilni zglob omogućuje mu da se bez napora provuče oko namještaja, u kutove i ispod teško dostupnih površina, dok bežični rad pruža potpunu slobodu kretanja. Kreće se jednako intuitivno kao klasični mop - ali bez kante! Uz zamjenske podne brisače koji se mogu višekratno koristiti i manju potrošnju vode, Philips OneUp predstavlja održiviji izbor za sve koji žele dugoročno odgovorniji pristup održavanju doma.

Bez kante, bez stresa i bez kompromisa - Philips OneUp električni mop donosi novu eru brisanja podova i s razlogom se najavljuje kao novi must-have modernih kućanstava. Možda budućnost čišćenja ne znači raditi više, nego gotovo ne razmišljati o njemu! Jer ovaj uređaj omogućuje: manje napora, više rezultata i čišćenje koje se konačno uklapa u ritam modernog života!