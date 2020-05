Zdravlje pojedinca i zdravlje planeta neodvojiva su pojavnost kada je u pitanju ljudski rod. I kao što najčešće vlastito zdravlje

Situacija u kojoj se trenutno nalazi cijeli svijet itekako nam pokazuje da mnoge lokalne odluke imaju globalni odjek. I dok smo u krizi uvelike orijentirani na primarne potrebe i hranu, vrijeme je da se zapitamo - kakvu hranu jedemo. Ona ne utječe samo na naše zdravlje, već ima dalekosežne posljedice na ono što se događa s cijelim planetom. Ono što nam je na tanjuru može mijenjati svijet.

Ako znamo da se u konvencionalnoj poljoprivredi godišnje troši oko 1,5 milijarda pesticida, da to utječe na naše zdravlje, na zagađenje tla i voda, ali i opstanak pčela i drugih oprašivača o kojima ovisi proizvodnja hrane, vrijeme je da se zapitamo: Što to jedemo i kakav svijet podržavamo? Ako još uvijek mislimo kako poljoprivreda nije naša stvar, u računicu je dobro dodati i to da svaki građanin EU dnevno izdvaja oko 30 centi za poljoprivredu (zajednička poljoprivredna politika, poticaji...).

Zašto birati organsko?

Organska je hrana dokazano nutritivno superiornija, pri njezinu uzgoju se ne koriste štetni pesticidi i neurotoksini te se ne koristi genetski inženjering ili GMO. Ne čudi stoga što više od 25% kupaca radije bira organske proizvode, ali je činjenica i da ih često ne znaju prepoznati.

Organski uzgoj podrazumijeva striktna pravila koja se potvrđuju certifikatom. Ispravno označavanje, distribucija i komunikacija organskih proizvoda važan je element zaštite potrošača. A upravo potrošači imaju moć - svaki put kad idemo u kupovinu, dajemo glas za svijet u kakvom želimo živjeti, poručuju iz bio&bio, jedinog lanca trgovina sa 100% certificiranom ekološkom hranom.

„Konvencionalni uzgoj hrane, osobito konvencionalni uzgoj životinja, najveći je uzrok zagađenja okoliša i primjer degradacije ljudske vrste zbog profita. Stoga je upravo Dan planeta Zemlje podsjetnik koliko je važno ovo što radimo. Vjerujemo da je bavljenje organskim proizvodima cjelovita filozofija življenja koja ima ekološke, ekonomske i etičke komponente te mo joj beskompromisno smo posvećeni", ističe Jadranka Boban Pejić, vlasnica bio&bio trgovina, branda tvrtke Biovega.

Organsko i lokalno - najbolja kombinacija

Upravo zato već niz godina Biovega potiče razvoj domaće ekološke proizvodnje kroz niz suradnji s lokalnim uzgajivačima i prerađivačima te kroz platformu HR eko forum, gdje su najpoznatiji svjetski stručnjaci predstavljaju mogućnosti razvoja regenerativne poljoprivrede, biointenzivnog uzgoja itd.

„Hrvatska prati globalni trend sve većeg zanimanja potrošača za kemijski netretirano voće i povrće te eko prerađevine, među kojima sve radije biraju upravo hrvatske ekoproizvode. Na policama bio&bio trgovina je preko 4500 proizvoda, od čega je više od 1000 proizvedeno na hrvatskim eko OPG-ovima. Najveći je nedostatak u asortimanu svježeg povrća i voća. I sami smo posvećeni uzgoju svježih kultura i prerađevina kroz primjene suvremenih tehnika biointenzivnog uzgoja i održive poljoprivrede na eko imanju Zrno", pojašnjava Boban Pejić.

Dan planeta Zemlja obilježava se u Hrvatskoj od 1991. godine na inicijativu Zlatka Pejića koji je 1993. godine ispred tadašnje udruge Društvo za unaprjeđenje kvalitete življenja primio i prestižnu nagradu Earth Day International Award za okolišne i mirovne projekte. On i supruga Jadranka Boban Pejić su od tada pokrenuli niz pozitivnih projekata vođeni idejom osobne ekologije. Ideju da je zdrav pojedinac preduvjet zdravog društva i okoliša neumorno promoviraju više od 30 godina, a svoju strast, zajedno sa suradnicima, svakodnevno pretaču i u poslovnu sferu kroz djelovanje tvrtke Biovega i bio&bio trgovina te ulaganje u razvoj najstarijeg hrvatskog eko imanja Zrno.

Pojedinac je planet u malom

„Zdravlje pojedinca i zdravlje planeta neodvojiva su pojavnost kada je u pitanju ljudski rod. I kao što najčešće vlastito zdravlje podrazumijevamo i počnemo ga cijeniti tek onda kada je ozbiljno ugroženo, tako je i sa zdravljem našeg planeta. Iako su ozbiljna upozorenja krenula već prije stotinjak godina, mnoge ozbiljne inicijative prije pedesetak godina, većina nažalost nije doživljavala ta upozorenja i poziv na djelovanje i promjene ozbiljno. Danas, kad su klimatske promjene i stanje okoliša počele ugrožavati poslovanja, korporacije i profite te političare jasno je da vremena nije preostalo puno. No, kao što su mnogi pojedinci, nakon što su dobili dijagnoze koje su im predviđale tri, šest itd. mjeseci života, dokazali da promjenama u načinu življenja, prehrani, kretanju i komunikaciji mogu nastaviti kvalitetno živjeti i stotine puta dulje nego im je rečeno, te da se snaga života i njegove vitalnosti ne može ograničavati bolešću i izazovom već isti mogu poslužiti kao inspiracija za promjene i novi život, zašto se to ne bi moglo dogoditi i na globalnoj razini?", ističe Jadranka Boban Pejić.