Suvremena hrvatska fotografkinja, Branka Mumalo iz Dubrovnika nedavno je svom opusu pridodala niz fotografija nastalih na Pelješcu,u mjestu Broce.

Bilježenje svakodnevnih trenutaka, u vremenu, koje se naizgled uopće ne kreće,mjesto gdje se ne očituje klepsidra i njezina nezaustavljiva padajuća zrnca, čudesna simbioza granja i vode, posve umireno, zaspalo more, rijetka pojavnost čovjeka, brda koja okružuju more, to su motivi koji su privukli Branku Mumalo.

Fotografije odišu tišinom, reklo bi se praiskonskim mirom, koga doista ništa ne remeti, ništa se ne događa, ni na kopnu ni na moru, sve miruje.

Fotografije čudesne utihe doista su privlačne užurbanim stanovnicima velikih gradova.

Branka Mumalo prezentirala nam je nekoliko svakodnevnih situacija vješto i senzibilno zabilježenih kamerom, u malom i spokojnom mjestu, na kraju ili početku Hrvatske.