Pet načina na koje možemo poboljšati mentalno zdravlje u 2024.

Briga o mentalnom zdravlju postaje sve važnija, pred nama je nova godina koja pruža priliku za introspekciju i primjenu pet jednostavnih, ali učinkovitih strategija. Ove metode mogu nam pomoći u suočavanju sa stresom i unaprijediti naše opće mentalno blagostanje.

Budite zahvalni na sitnicama - zahvalnost je pozitivna emocija i važno ju je izraziti kad god je to moguće. To može uključivati pisanje pisama zahvale ili navođenje pozitivnih stvari u našem životu u dnevniku. Zahvaljivanje prijateljima, romantičnim partnerima, pa čak i kolegama s posla, također može doprinijeti mentalnom zdravlju.

Je li vaša tjeskoba zaštitna ili problematična - normalno je ponekad osjećati tjeskobu. Stručnjaci kažu da je to interni alarmni sustav koji može poboljšati naše performanse i pomoći nam da prepoznamo opasnost. Ipak, važno je znati odrediti kada razina tjeskobe nije u normalnoj mjeri. "Ako počnete primjećivati da su zabrinutost i strah stalno prisutni, to je signal da vam treba pomoć", rekao je doktor i predsjednik Američke psihijatrijske udruge Petros Levounis za New York Times. Drugi znakovi na koje treba obratiti pažnju uključuju nemir, osjećaj straha ili propasti, ubrzan rad srca, znojenje, drhtanje i probleme s koncentracijom.

Način za bolji san - dovoljno sna jedna je od najvažnijih stvari koje možemo učiniti za svoje mentalno zdravlje. Spavanje igra ključnu ulogu u regulaciji raspoloženja, kognitivnim funkcijama te općem emocionalnom i psihičkom blagostanju. Stalna i kvalitetna rutina spavanja može imati pozitivan utjecaj na suočavanje sa stresom. Prioritiziranje kvalitetnog sna postaje važan korak u skrbi o svom mentalnom zdravlju.

Ne razmišljajte previše o brigama - ako smo skloni pretjeranom razmišljanju, postoji nekoliko jednostavnih načina da obuzdamo tu naviku. Jedan od njih je odvraćanje pozornosti. Možemo pokušati igrati neku stratešku igru ili slušati glazbu.

Pokušajte prakticirati bilo koju vrstu umjetnosti - mnogi možda znaju da umjetnost može pomoći mentalnom zdravlju, ali rijetki to primjenjuju. Pisanje pjesme, pjevanje ili crtanje mogu nam pomoći da podignemo raspoloženje, bez obzira na to koliko se smatramo kreativnima. Jedan od najlakših načina za početak je bojanje. Otprilike 20 minuta bojanja mandale, složenog geometrijskog dizajna, korisno je za smanjenje tjeskobe. Održavanje mentalnog zdravlja postaje sve važnije, a pomoću ovih praksi možemo stvoriti temelje za mentalnu ravnotežu i pronaći radost u malim stvarima. Dobar san, prakticiranje umjetnosti i zahvalnosti jednostavne su i djelotvorne strategije koje mogu unaprijediti naš svakodnevni život i mentalno stanje.

Znači, radite malo na sebi...