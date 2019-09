Brak je sjajan - sretan brak ima cijeli niz prednosti za zdravlje, kako fizičko tako i psihičko, no svejedno polovica brakova završi razvodom i puno ljudi bira život u kojemu nisu dio bračne zajednice. Sve u svemu, moglo bi se mirne duše reći da sve više ljudi ne želi biti u braku.

Uz to, mnogi smatraju da je izvanbračni seks važan faktor u tome zašto toliki broj brakova završi razvodom. Studije su pokazale da 40 posto parova u braku ima problem s nevjerom, unatoč činjenici što većina ljudi koja vara svog partnera ili partnericu smatra da je to pogrešno.

Iako ima mnogo razloga zašto ljudi varaju, postoji nekoliko faktora koji su jako rizični i mogu povećati šanse da dođe do varanja. Sve to, uz druge razloge, dovodi do ponašanja koje je imanentno nevjernima:

Dosada - može dovesti do prevara, budući da često oba spola traže uzbuđenje ili pustolovinu.

Internet - i dok se Internet stalno mijenja, on uistinu ljudi pruža puno više prilika za varanje, bilo to emocionalno ili seksualno varanje. Uz aplikacije za spojeve, društvene mreže i slično, često je samo nebo granica kada govorimo o upoznavanju novih ljudi.

Nezadovoljstvo izgledom - varanje može biti rezultat činjenice da osoba želi sebi, ali i svijetu, dokazati da još uvijek "ima ono nešto".

Nezadovoljstvo u braku - često može biti povezano s emocionalnim nezadovoljstvom, ali i seksualnim nezadovoljstvom.

Osjećaj da ih se ne cijeni dovoljno - osjećaj da ste zanemareni u kombinaciji s osjećajem da vas ne cijene dovoljno, dovodi do nevjere kada govorimo o oba spola. Ovo posebno može biti istinito za žene, koje uz rad često rade i većinu kućanskih poslova i često osjećaju kao da se njihov rad ne cijeni dovoljno.