Zvijezda je i ove godina za sve svoje kupce pripremila blagdansku ediciju Zvijezdinog suncokretovog ulja. Etikete s crtežima djece iz Udruge za sindrom Down Zagreb sad već tradicionalno krase Zvijezdino suncokretovo ulje.

Božićna, limited edition etiketa s prigodnim snježnim motivima i ove je godine nastala kao rezultat kreativnosti i mašte djece - štićenika Udruge za sindrom Down Zagreb.

- Godinu smo započeli akcijom u suradnji s građanima s kojima smo prikupili više od 100.000 kuna za potrebe osoba sa sindromom Down, a zaključujemo je ovom prekrasnom etiketom. Etiketa koju su osmislili štićenici Udruge za sindrom Down krasiti će Zvijezdino suncokretovo ulje kao proizvod koji se nalazi u gotovo svakom kućanstvu i proglašen je najsnažnijim domaćim brendom prema istraživanju Ipsos Puls - Brand Score. Izuzetno smo ponosni što možemo reći kako ćemo i u 2020. nastaviti razvijati naše prijateljstvo i suradnju s Udrugom za sindrom Down koja sad ulazi u petu godinu, izjavila je Jasna Pulić, rukovoditeljica odjela marketinga u Zvijezdi.

Udruga za sindrom Down Zagreb brine o više od stotinu djece kroz brojne radionice, savjetovanje, terapije i brojne projekte koji potiču puno uključivanje osoba sa sindromom Down u svakodnevni život, a Zvijezda uz donacije pomaže i kupnjom pribora za kreativne radionice i druge potrebe štićenika.