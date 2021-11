Svjetlucava rock bajka u Adventskom parku rock'n'rolla - centar Zagreba bogatiji je za posebnu boutique adventsku lokaciju!

U samom centru Zagreba, na adresi Pavla Hatza 14, ove će se subote Adventski park rock'n'rolla pretvoriti se u svjetlucavu rock bajku!

Besplatni koncerti, tribine, slušaone-kušaone, DJ-i, stand up nastupi, prigodna gastro ponuda, probrana glazba po izboru Radio Tvornice... sve je spremno da posjetiteljima u ovo slavljeničko vrijeme pruži najveći užitak za nepca i uši.

Bogat blagdanski program svakodnevno nudi nešto posebno, a izdvajamo samo dio: Mile Kekin trio, The Beatles Revival Band, Crybabies, Greasballs,, Horvatove glazbene večeri, Studio smijeha....

Otvorenje:

U subotu, 27.11. Adventski park R'N'R otvorit će svoja vrata za posjetitelje uz Padre, riječki bend koji roka najveće urbane hitove domaće i strane rock, pop, punk i metal scene.

Prigodno uređenje sa tisućama lampica blistava je kulisa za boutique varijantu adventske proslave u centru Zagreba na kojoj vas čeka odlična muzika i raznovrsna gastro ponuda!



O Tematskom parku rock'n'rolla:

Tematski park rock'n'rolla o kojem su pisali i brojni svjetski mediji, čije je otvorenje podržalo i Ministarstvo kulture, već godinama privlači brojne turiste koji su, posebno u adventsko vrijeme, posjećivali Zagreb, no najveći su obožavatelji upravo Zagrepčani svih generacija, koje je rock na neki način i odgojio.

Prvi hrvatski park posvećen rock velikanima i rock kulturi smjestio se u ulici Pavla Hatza 14 s ciljem da održi sjećanje na ljude koji su hodali veliki ispod zvijezda i ostavili neizbrisiv trag.

U parku se mogu razgledati skulpture Joea Strummera, Nicka Cavea, Jimija Hendrixa, Johna Lennona, Amy Winehouse, Jacka Whitea, Davida Bowiea, Iggyja Popa, Lemmyja Kilmistera, Dine Dvornika, grupe The Ramones te instalacije Bands Of The Decade i Queens of R'N'R.

Umjetnička djela potpisuju i brojni akademski kipari poput Ivana Ivoša, Alena Novoselca, Marina Marinića, Borisa Leinera i Nedjeljka Mikca-Caka.