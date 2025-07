Pripremite se za slavlje jer sezona vjenčanja je pred vratima! Jedna od najvažnijih odluka svakog para, uz odluku da kažu „Da", tiče se lokacije vjenčanja. Iako svi obožavaju klasičnu ljepotu zalazaka sunca na Santoriniju ili šarm Amalfijske obale, što je s neotkrivenim draguljima koje tek treba istražiti? Vrijeme je da proširite horizonte kada je riječ o putovanju radi vjenčanja. Zašto ne biste razmijenili bračne zavjete na ružičastoj pješčanoj plaži u Lomboku u Indoneziji ili pod polarnom svjetlošću u Jukkasjärviju u Švedskoj? Budući da će 31 %* hrvatski putnika vjerojatno putovati radi vjenčanja u 2025., vrijeme je da parovi zaborave na predvidljiva mjesta i povedu goste na izlet u džunglu Nacionalnog parka Manuel Antonio ili na budvanske plaže kako bi ovaj dan svima ostao u pamćenju!

Budva, Crna Gora

U usporedbi s poznatijim mediteranskim odredištima za vjenčanja, Budva u Crnoj Gori djeluje kao skriveni dragulj, koji nudi šarm i ljepotu u mirnijem, intimnijem okruženju. Odmah do Hrvatske i odvojena od Italije toplim Jadranskim morem, Crna Gora zemlja je prekrasnih plaža, planina i dolina. Zamislite da ste s voljenom osobom na terasi na vrhu litice s pogledom na safirno more i slavite svoj posebni dan s prijateljima i obitelji uz smirujući zalazak sunca u pozadini. Budvanski Stari grad, sa svojim popločenim ulicama i venecijanskim kamenim zidinama, odiše rustikalnim šarmom, a putnici će se osjećati kao da šetaju kroz zaboravljenu bajku, dok obližnji otok Sveti Stefan (nekoć kraljevsko odmaralište) privlači poglede kućama boje pijeska s narančastim krovovima i najbistrijim plavetnilom mora. Parovi pustolovnijeg duha mogu poći na jedinstveni svadbeni izlet tijekom kojeg će istražiti zadivljujuću crnogorsku špilju Lipa, gdje ih kratka vožnja vlakom vodi do podzemnog svijeta s osvijetljenim prolazima i stijenama koje oduzimaju dah.

Gdje boraviti: smješten u očaravajućem labirintu Starog grada Budve, objekt Casa di Mino Old Town prekrasno je obnovljena kamena vila, u kojoj se spajaju moderna udobnost i povijesni šarm. Objekt nudi terasu s pogledom na more i atraktivnu blagovaonicu, a udaljen je samo nekoliko minuta hoda od plaže Pizana. Budva otkriva svoju živopisnu stranu - od šarmantnih barova do intimnih kutaka, idealnih za slavljenje ljubavi i novih početaka.

Jukkasjärvi, Švedska

Zaboravite tropske plaže i suncem okupane vile - da biste doživjeli Švedsku, morate zakoračiti u pravu zimsku bajku. U Jukkasjärviju, skrivenom duboko u Arktičkom krugu, nalazi se svjetski poznati Icehotel. Parovi koji žele zadivljujući ugođaj za svoje zimsko vjenčanje tamo mogu razmijeniti zavjete u kapelici koja doslovno blista - isklesanoj u potpunosti od snijega i leda. Budući da gotovo dvije trećine hrvatskih putnika (66 %)** razmatra posjet odredištima s tamnijim nebom, a 62 %** želi svjedočiti kozmičkom događaju između rujna i ožujka koji se doživi jednom u životu, Jukkasjärvi je idealno mjesto za čarobno vjenčanje pod polarnom svjetlošću. Prošećite ovim prekrasnim selom kako biste se smirili prije vjenčanja, a za proslavu nakon vjenčanja pođite na uzbudljivi obilazak sjevernog svjetla Kirune s fotografom. Zaljubljene putnike očekuje nezaboravno svadbeno iskustvo, uzbuđenje koje se pamti, kao i vrijeme za kvalitetno druženje u paru.

Gdje boraviti: svake zime u objektu Icehotel ponovno oživi - se grade svjetlucavi ledeni suitovi, zaleđena umjetnička galerija, pa čak i eterična kapelica u kojoj se parovi mogu vjenčati ispod isklesanih ledenih lukova. Objekt je savršen za idilično putovanje romantičnog para, bilo povodom avanturističkog medenog mjeseca, odmora prije vjenčanja ili samog velikog dana. Danju se gosti mogu ugrijati pored vatre uz čašu likera od nordijskih kupina, a noću se mogu udobno smjestiti u termo vreći za spavanje na ledenoj postelji - idealna prilika za zaljubljene parove da se priviju jedno uz drugo na temperaturama ispod nule.

Otok Amelia, Florida, SAD

Ovaj otok nadomak sjeveroistočne obale Floride relativno je netaknut masovnim turizmom, što ga čini idealnim mjestom za razmjenu zavjeta. Uz sunce i more koji pružaju romantičnu pozadinu, otok Amelia izvrstan je za parove koji se žele vjenčati pod krošnjama hrastova obraslih mahovinom ili na mekom zlatnom pijesku. Iako je poznat po svojim prirodnim ljepotama, otok Amelia također ima slavnu prošlost i postao je popularan među parovima koji žele sklopiti brak u povijesnom okruženju. Brojne klasične aristokratske kuće iz 19. stoljeća, uključujući Hoyt House, Fairbanks House i Amelia Island Williams House, koja je izgrađena 1856. i jedna je od najstarijih i povijesno najvažnijih kuća na otoku, parovima nude niz zadivljujućih lokacija za njihov poseban dan. Ne zaboravite još jednu lokaciju u ponudi, prikladno nazvanu Fort Clinch, koja podsjeća na doba građanskog rata. Posjetitelji se također mogu uputiti u centar mjesta Fernandina Beach čija šarmantna arhitektura uključuje brojne trgovine, butike, restorane, pa čak i najstariji bar na Floridi, The Palace Saloon. Od plaža do utvrda, otok Amelia ima mnogo toga u čemu parovi mogu uživati ​​prije, tijekom i nakon što kažu sudbonosno „Da".

Gdje boraviti: smješten na mirnoj obali Floride uz pješčane dine, Omni Amelia Island Resort & Spa pravo je utočište za parove. Ovaj resort s četiri zvjezdice u ponudi ima bazene uz ocean, spa centar svjetske klase i pristup privatnoj plaži. Ovdje se lako opustiti, dok ulice mjesta Fernandina Beach pozivaju na šetnju, shopping i objedovanje u obližnjim restoranima na obali. Provedite dane biciklirajući među hrastovima, prepustite se masaži za parove uz zalazak sunca ili jednostavno nazdravite ljubavi s koktelom u ruci i Atlantikom koji se beskrajno proteže pred vama.

Manuel Antonio, Kostarika

Od raskošnih vjenčanja u elegantnim hotelima, opuštenih ceremonija na plaži ili rustikalnih proslava u džungli, Manuel Antonio nudi parovima slobodu da kažu „Da" na svoj način, uživajući pritom u tropskome raju. Parovi i njihovi gosti mogu posjetiti prekrasne plaže, među kojima se ističu Playa Manuel Antonio, Playa Espadilla i Playa Mejia. Mjesto je predivno za opuštanje i upijanje sunčevih zraka prije samog slavlja. Dobro održavane staze u Nacionalnom parku Manuel Antonio ljubiteljima prirode omogućuju lagane do umjerene šetnje kroz prašumu i duž obale, što je savršena aktivnost koja će gostima pomoći da se revitaliziraju nakon zabave. Oni koji su željni avanture mogu se provozati ziplineom kroz šumu i uživati u fantastičnim pogledima na vrtoglavim visinama.

Gdje boraviti: Makanda by the Sea nalazi se visoko iznad krošanja džungle i pruža otvoreni pogled na Pacifik. Ovo odmaralište predviđeno samo za odrasle može se pohvaliti vilama na otvorenom s privatnim infinity bazenima, vrlo ugodnim spa-centrom i klubom na plaži u kojem možete uživati ​​u koktelima dok gledate zalazak sunca. Promatrajte majmune s balkona, zaplovite uz obalu ili pođite na planinarenje Nacionalnim parkom Manuel Antonio. Objekt je idealan za opuštanje prije ili poslije vjenčanja.

Lombok, Indonezija

Podalje od vreve svog slavnog susjeda Balija, Lombok je skriveni raj za vjenčanja na plaži. Njegove netaknute obale, palme koje se njišu na vjetru i zlatni zalasci sunca savršena su pozornica za vjenčanje kao iz ljubavnog romana. Bilo da se radi o klasičnom vjenčanju ili minimalističkoj ceremoniji, u idiličnom okruženju Lomboka parovi zaista mogu pobjeći od stvarnosti. Za one koji traže netaknutu ljepotu tu je plaža Selong Belanak s prekrasnim ambijentom koji čine bijeli pijesak i kristalno čisto more, a mnogi elegantni resorti na otoku savršeno su okruženje za intimnu, privatnu proslavu. Osim plaže, posjetitelji bi trebali doživjeti lokalnu kulturu istražujući tradicionalna sela kao što je Desa Sade, gdje mogu vidjeti autentični način života Sasaka i njihovu dugo poštovanu tradiciju. Oni skloniji avanturama trebali bi se odvažiti na dvodnevni put do vrha drugog najvišeg indonezijskog vulkana, Mount Rinjani, koji trud planinara nagrađuje prekrasnim panoramskim pogledom, što ga čini nezaboravnim iskustvom za parove koji uz romantični odmor žele i malo uzbuđenja.

Gdje boraviti: Seven Secrets by Hanging Gardens je tropsko utočište smješteno na bijeloj pješčanoj plaži pored Balijskog mora. Ovaj luksuzni resort s pet zvjezdica može se pohvaliti prostranim sobama sa zlatnim interijerom, vanjskim bazenom i barom uz bazen, gdje gosti mogu uživati ​​u suncu. Ono što ovaj luksuzni raj čini još čarobnijim njegova je privlačnost kao odredišta za vjenčanja. Neovisno o tome sanjate li o ceremoniji na plaži, intimnoj razmjeni zavjeta u indonezijskom hramu ili čarobnoj lokaciji tik ispod lelujavih palmi na plaži, ovaj je objekt pravo mjesto za vas.