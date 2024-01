Dragi Blizanci, 2024. je blagoslovljena na mnoge načine. Prije svega, kao zračnom znaku, službeni ulazak Plutona u Vodenjaka, vaše sestrinsko zviježđe, donosi vam mnoge dobrobiti. Vodenjak je vaše područje širenja, veza sa stranim zemljama, publikacije, mediji, iskustva u drugim zemljama, izvoz vašeg rada u drugu zemlju, više obrazovanje, božanska vjera, tečajevi i diplome...

U siječnju Sunce i Pluton ulaze u Vodenjaka, aktivirajući sva ova područja za vas. Također biste trebali uzeti u obzir da ste u 2023. već imali malu aktivaciju ove zone za sebe, tako da će sve teme kojima ste se počeli baviti u 2023. u tim područjima vašeg života biti puno aktivnije u 2024., što ih čini glavnim prioritetom.

U ožujku počinje sezona pomrčina, a za vas su to vrlo pozitivne pomrčine. S jedne strane, imamo pomrčinu u Vagi u vašoj zoni ljubavi, koja bi mogla vidjeti da se prijavite za važan kreativni projekt, posvetite se poslovnom projektu ili zaključite poglavlje svog života kako biste se više usredotočili na uživanje u voljenom hobiju. Energija vas poziva da si dopustite više uživati ​​u svojim kreativnim talentima.

Također, u ovoj seriji pomrčina, započet ćete novi ciklus s novim timom, imajući značajan utjecaj na druge, povezujući se sa svojom moći utjecaja u novoj društvenoj grupi, radnom okruženju ili online prisutnosti. No, ono što mi se najviše sviđa kod vas tijekom cijele godine je to što 25. svibnja Jupiter, planet obilja i blagoslova, ulazi u vaš znak, a 4. lipnja imamo poravnanje između Venere i Sunca također u vašem znaku, čineći 2024., a posebno vaš solarni povratak od 2024. do 2025., donose vam ogromne blagoslove.

S jedne strane, potičete se da se više pokažete i više komunicirate, čak i da podučavate druge. Ako ste slobodni, poravnanje Venere i Sunca u vašem znaku označava dolazak partnera u vaš život, između travnja i lipnja. Ako ste u vezi, to također može značiti trudnoću ili novo poglavlje u radu s djecom ili na vrlo kreativnim projektima.

Između rujna i studenog imat ćemo drugu sezonu pomrčina u godini, koja je za vas povezana s proslavom ili profesionalnim trijumfom koji će vam zauzvrat otkriti novi aspekt vas. Vrlo je vjerojatno da ćete uključiti novi kreativni projekt s nekim drugim, posvetiti se važnoj vezi ili se otvoriti upoznavanju nekoga kome se jako divite ako ste propustili priliku u prethodnoj godini.

I iako vam je ljubav ove godine snažno obilježena, do kraja godine ćete se dosta fokusirati na svoje profesionalne ciljeve i napraviti zaokret u karijeri za nešto čvršće i dugoročnije.

Evo godišnjeg horoskopa za 2024. za svaki pojedinačni znak horoskopa:

OVAN BIK BLIZANCI RAK





LAV DJEVICA VAGA ŠKORPION





STRIJELAC JARAC VODENJAK RIBE







Ovaj horoskop je autorski zaštićen i nije dozvoljeno njegovo kopiranje i objavljivanje u drugim medijima u bilo kojem obliku osim u obliku linka koji vodi na originalni članak uz najviše 300 znakova prenešenog teksta. © Metro-portal