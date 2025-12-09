43% malih poduzetnika ističe da kupci odustaju od kupnje ako ne mogu platiti karticom, a kartice nudi tek trećina

Više od polovice mikro i malih poduzetnika u Hrvatskoj koji omogućuju kartično plaćanje ističu da su računi plaćeni karticama u prosjeku viši od onih plaćenih gotovinom, pokazuje istraživanje koje je agencija Ipsos provela za Worldline. Ipak, gotovo 60 posto malih poduzetnika i dalje ne planira uvesti mogućnost plaćanja karticom, unatoč potencijalnim prednostima koje izravno utječu na promet, učinkovitost i konkurentnost poslovanja.

Podaci pokazuju da je prosječan račun plaćen karticom kod svakog trećeg poslovnog subjekta koji prihvaća kartice veći za više od 30% u odnosu na gotovinske transakcije. Dodatnih 21% ispitanika navodi povećanje između 10 i 30%. Unatoč tim rezultatima, kartično plaćanje trenutno nudi tek 36% mikro i malih poduzeća i obrta.

Gotovina i dalje dominira, ali trend ide prema digitalnom

Za one koji već prihvaćaju kartično plaćanje, glavne prednosti su jednostavnost naplate, brzina i sigurnost. Kao glavni nedostatak i dalje se percipira visina provizije po transakciji, što se pokazalo i kao ključan kriterij pri odabiru pružatelja prihvata kartičnog plaćanja. Čak 55% ispitanika ističe da kartično plaćanje nema nedostataka, ili da ih ne mogu identificirati.

Uz visinu provizije koju kao najvažniji kriterij za odabir pružatelja usluge ističe 23% ispitanika, poduzetnicima je u ovom kontekstu bitno da sustavi zadovoljavaju visoke sigurnosne standarde (18%) i da isplata sredstava bude brza (14%). Prilikom šireg razmatranja, važnim se pokazuju i prihvat različitih kartica, digitalnih novčanika, mobilnih plaćanja i QR kodova, ali i dostupnost korisničke podrške te jednostavnost pokretanja usluge.

„Podaci potvrđuju ono što već duže osjećamo na tržištu - mali poduzetnici traže načine da povećaju promet, ali žele zadržati kontrolu i jednostavnost poslovanja. Zato je svaki korak prema digitalizaciji povezan i s potrebom za jasnim, sigurnim i funkcionalnim rješenjima", izjavio je Marko Henrik Marinšek, Country Manager Worldlinea za Hrvatsku. „Ovo istraživanje otkriva snažan potencijal koji još uvijek nije dovoljno iskorišten, ali i jasne smjernice što poslovnim korisnicima zaista treba."

Digitalizacija: svaka druga tvrtka planira dodatna ulaganja

Istraživanje je pokazalo da svaki drugi poduzetnik planira dodatnu digitalizaciju poslovanja u sljedećih nekoliko godina, najčešće ispitanici iz djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Tri četvrtine ispitanih smatra da će kartična plaćanja postajati sve važnija za poslovanje, a 70% vjeruje da digitalna plaćanja olakšavaju praćenje financija i smanjenje administrativnog tereta. Zanimljivo, 43% ispitanika primjećuje da kupci odustaju od kupnje ako ne mogu platiti karticom, dok se u trgovini taj broj penje na 50%, a 40% ističe da bez kartičnog plaćanja ne mogu prodavati svoj proizvod ili uslugu dijelu potencijalnih kupaca (u segmentu trgovine 63%).

Kartična plaćanja na rate ispitanici najčešće doživljavaju kao dvosjekli mač - 54% ih navodi da je riječ i o prednosti i o nedostatku za vlastito poslovanje, ovisno o okolnostima. Ipak, 29% malih poduzetnika ističe plaćanje na rate kao pogodnost jer potiče veću prodaju, dok 17% navodi negativnu stranu.

Upravo su mali i srednji poduzetnici ti na koje Worldline stavlja poseban naglasak pružanjem jednostavnih i dostupnih rješenja koja pokrivaju sve potrebe modernog poslovanja - od fizičke i mobilne naplate do online prodaje. Njihova rješenja uključuju POS uređaje, Tap on Mobile aplikaciju za Android i iPhone uređaje, naplatu putem linka bez webshopa, kao i podršku za sve suvremene metode plaćanja, uključujući kartice, digitalne novčanike, Apple Pay i Google Pay.

„Digitalna plaćanja danas su više od tehničkog rješenja; ona su standard koji kupci očekuju. Naš je zadatak da poduzetnicima olakšamo taj korak i omogućimo im profesionalan sustav naplate koji im daje više vremena za ono što je ključno - razvoj vlastitog poslovanja", dodaje Marinšek.

Worldline u Hrvatskoj nudi jednostavno pokretanje usluge, brzu isplatu sredstava već sljedeći radni dan te korisničku podršku dostupnu 0-24 na hrvatskom jeziku, bez obaveze vezivanja uz određenu banku.