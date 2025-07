HBO Original dokumentarni film „Billy Joel: Tako to ide“ (Billy Joel: And so it Goes) imat će premijeru 19. srpnja na HBO Max streaming platformi. Premijera na HBO kanalu bit će 7. kolovoza u 21:45 h

„Billy Joel: Tako to ide" je opsežan portret života i glazbe Billyja Joela, istražujući ljubav, gubitak i osobne borbe koje pokreću njegovo pisanje pjesama. S neviđenim pristupom i nikad prije viđenim nastupima, kućnim filmovima i osobnim fotografijama, zajedno s opsežnim, dubinskim intervjuima, dokumentarac intimno istražuje život i djelo Joela, čija se glazba prenosi generacijama.

Od Emmyjem nagrađenih redateljica, Susan Lacy i Jessice Levin, nastao je ovaj dvodijelni dokumentarni film prikazujući ekskluzivne intervjue s Joelom, osvjetljavajući ključne trenutke koji su oblikovali njegov karakter i događaje, te muze koje su inspirirale njegovu glazbu više od šest desetljeća. Istražujući i otkrivajući novo područje obogaćeno dinamičnim video isječcima iz Joelovog glazbenog opusa, od kojih mnogi nikada prije nisu viđeni, dokumentarac pruža uvid u njegov proces i bilježi njegove monumentalne uspjehe, istovremeno zalazeći u skrivene složenosti njegova života. Od djetinjstva na Long Islandu, oblikovanog odsutnošću oca, do njegovih prvih bendova, žena koje je volio te kolega i suradnika koji su ga i podržavali i izdali, Joelova desetljeća pisanja pjesama odražavaju njegovu bogatu, kompliciranu autobiografiju. Dijeleći priče o podrijetlu hitova s top-ljestvica poput „Just the Way You Are", ode njegovoj prvoj ljubavi, i „Uptown Girl", o drugoj supruzi Christie Brinkley, film ukazuje na blisku simbiozu između njegovog života i umjetnosti, otkrivajući glazbu koja je transformirala njegovu karijeru, oblikovala njegovo nasljeđe i spasila mu život.

Film sadrži intervjue sa samim Joelom, kao i osobe koje su imale utjecajne uloge u njegovom životu i karijeri, uključujući prijatelja i bivšeg suradnika Jona Smalla, bivšu suprugu i bivšu menadžericu Elizabeth Weber, bivše supruge Christie Brinkley i Katie Lee, kćer Alexu Ray Joel, suprugu Alexis Roderick Joel, članove njegovog benda i glazbene suvremenike poput Brucea Springsteena, Stinga, Johna Mellencampa, Nasa, Pink, Gartha Brooksa, Paula McCartneyja i drugih.

Redateljice i producentice su Susan Lacy i Jessica Levin, izvršni producenti su Tom Hanks, Gary Goetzman, Todd Milliner, Sean Hayes i Steve Cohen, producentica je Emma Pildes, dok su izvršni producenti za HBO Nancy Abraham, Lisa Heller i Sara Rodriguez.