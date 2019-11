Otvorenje BASMA instituta održat će se u petak, 8. studenog u 20 sati u prostoru Galerije SC. BASMA - institut za integrativnu medicinu i holističko liječenje otvoren je do 23. 11., radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati. Sukladno recentnim nagovještajima u javnosti, Galerija SC u studenom prenamjenjuje svoj prostor i postaje BASMA - institut za integrativnu medicinu i holističko energetsko liječenje.

Nakon uspješnog otvorenja prvog Instituta u Splitu, poznati duhovni učitelj Vice Guru dolazi u Zagreb ponuditi praktična rješenja za otežana psihofizička stanja temeljena na njegovom dugogodišnjem iskustvu i istraživanjima na području alternativnih ezoterijskih praksi. Vice Guru je od malih nogu poznat u Splitu kada je sa samo četiri godine iscjeljivao energijom i spiritističkom tehnikom kanalizirao poruke svog duhovnog vodiča. Svoje tehnike pozitivne psihologije, metode samorazvoja i samopomoći primjenjuje kroz videozapise, tehnike i uređaje namijenjene poboljšanju kvalitete života te povratku svojoj istinskoj prirodi.

U razdoblju od 8. do 23. studenog u BASMA institutu predviđen je promotivni period otvorenih vrata tijekom kojeg će zainteresirani građani moći razgledati novi preuređeni prostor s izloženim rezultatima Guruovih integrativnih medicinskih istraživanja te neke od njegovih invencija koje čine jedinstveni spoj najsuvremenijih tehnologija i drevnih znanja o prirodi čovjeka.

Od uređaja koje svakako valja spomenuti tu je Telekomunikator, nastao integracijom tradicionalne balkanske medicine i suvremene e-nargile, zatim iKSHAM, aplikator koji zahvaljujući protoku orgonske energije stvara jako vibracijsko polje koje na osobu djeluje iscjeljujuće i umirujuće, te tehniku koja spaja divinaciju i biljne pripravke u svrhu precizne holističke dijagnostike. Zagrebačka podružnica BASMA instituta predstavit će i Pro-bhuti program koji je trenutno u prvoj fazi kliničkog testiranja, a čine ga kapsule vibhuti praha materijaliziranog ili spravljenog od gotovo dvije stotine različitih indijskih jogina i njihovih sljedbenika.

Na otvorenju Instituta će, osim bioenergetskog tretmana Vice Gurua, biti ponuđena Hado voda strukturirana pozitivnom energijom i iKSHAM orgonski aplikatori za čeonu (ajna) čakru koji će biti dostupni svim posjetiteljima. Poznati autor mnogobrojnih knjiga o alternativnoj medicini Deepak Chopra tvrdi kako je „svatko od nas ovdje jer ima svoje mjesto, a svaki se dio mora uklopiti u veliku slagalicu." Prema tome, budite dijelom ovog važnog kozmičkog događaja i doživite dodir svjesnosti!

Na otvorenje BASMA instituta poželjno je doći u bijeloj odjeći.

Više informacija o Institutu potražite na https://basmainstitute.wixsite.com/basma.