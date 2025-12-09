Advent na Trgu bana Josipa Jelačića ovih je dana življi nego ikad! Mirisi blagdanskih delicija, zvukovi omiljenih pjesama i prizori kao da su stigli iz neke stare zagrebačke razglednice stvaraju blagdansku atmosferu koja se ne smije propustiti. Baš Naš - Zagrebački spomenar donio je program osmišljen da razveseli i male i velike, spaja kreativnost, tradiciju i zabavu te podsjeća zašto je baš ova lokacija tako posebna.

Kreativni dio programa ove godine posebno dolazi do izražaja kroz Rukotvornicu koja vikende pretvara u vrijeme stvaranja i zajedničkog druženja. Posjetitelji imaju priliku izraditi blagdanske ukrase, keramičke šalice, makrame privjeske, prirodne vijence i orašare, dok je za one mlađe organizirana radionica izrade božićne jelke od palačinki!

Vikendi su rezervirani i za Kazališne čarolije za najmlađe (i one koji se tako osjećaju), pod pokroviteljstvom OTP banke. U suradnji s kazalištima Mala scena, La La Land, FAKin teatrom i Kazališnom družinom Emma, mališani će moći uživati u predstavama poput: Kraljevna na zrnu graška, DJ Djed Mraz, Tonček i Barbara, Šuć Muć Priča te Spašavanje Djeda Božićnjaka. Nakon pojedinih izvedbi najmlađe očekuje i posebno iznenađenje, druženje i darivanje uz Djeda Božićnjaka, koje je već postalo jedan od najomiljenijih trenutaka cijelog programa.

Glazbeni program ovogodišnjeg Baš Naš festivala donosi posebno bogatu i raznoliku ponudu. Pod pokroviteljstvom OTP banke, na pozornici će se tijekom prosinca izmjenjivati mladi glazbeni talenti u suradnji s Muzičkom akademijom, kao i brojni izvođači koji su već dobro poznati publici. Za odličnu atmosferu pobrinut će se Nika Turković, Ante Gelo & Bend, Tragovi, Živa Voda, Kids From The Sky, ZGroove Band i Živa Legenda, dok program dodatno upotpunjuju tematske večeri i DJ setovi koji će zasigurno rasplesati posjetitelje.

Poseban dio programa zauzimaju Zagrebačke priče, umjetnički prizori i priče koje potpisuje Zdenko Bašić. U suradnji s Muzejom zaboravljenih priča, pet čarobnih scena uvodi posjetitelje u zaboravljene zagrebačke običaje, od prvih jaslica i kinča, do priča o Sv. Nikoli, Krampusu i starim blagdanskim ritualima. Svaki prizor popraćen je audio-naracijom na hrvatskom i engleskom jeziku, stvarajući mali svijet tradicije koji se otkriva kroz šetnju lokacijom.

Uz sve to, trg je obogaćen Tržnicom uspomena, mjestom na kojem se susreću vještine domaćih majstora i kreativaca. Ručno izrađene igračke, odjevni i modni predmeti, prirodna kozmetika, drveni i stakleni ukrasi, mirisne svijeće i mali umjetnički radovi čine ovu tržnicu idealnim mjestom za one u potrazi za blagdanskim poklonom ili suvenirom.

Sve informacije o programu i radnom vremenu dostupne su na Facebook i Instagram stranici Baš Naš festivala.