Banksy, slavni umjetnik čiji je identitet još uvijek nepoznat, u objavi piše kako je sustav zakazao prema ljudima crne rase, te da je na bijelcima da poprave sustav.

„Prvo sam pomislio da trebam biti tiho i slušati crnce o ovom pitanju. No zašto bih to učinio? To nije njihov problem nego moj", piše Banksy koji se proslavio svojom uličnom umjetnošću s političkom porukom.

„Crnce je izdao sustav. Bijeli sustav. Poput puknute cijevi koja poplavljuje stanove ljudi koji žive na nižim katovima. Taj pokvareni sustav uništava njihove živote, no nije na njima da ga poprave. Oni to ne mogu, nitko ih ne pušta u stanove iznad".

„Ovo je bijeli problem. I ako ga bijelci ne poprave, netko će morati doći na kat više i razbiti vrata", zaključuje Banksy u objavi na Instagramu koju je u nekoliko sati podržalo već više od 1,5 milijuna ljudi.

Banksy je uz tekst stavio sliku na kojoj se vidi crna silueta, a pored nje je svijeća koja zahvaća američku zastavu koja se nalazi iznad.

Britanska novinska agencija Press Association objavila je kako će se u nedjelju antirasistički prosvjedi održati i u Bristolu, Banksyjevom rodnom gradu, a očekuje se oko 4 tisuće ljudi.

Nakon što su se proširili Sjedinjenim Državama, prosvjedi protiv rasizma i policijske brutalnosti nad etničkim manjinama počeli su se širiti svijetom, pa su u subotu održani od europskih gradova poput Pariza, Londona ili Sofije, do Japana, Južne Koreje i Australije.