B2Run 2024. kreće iz Splita 16. svibnja, u Rijeci se poslovnjaci okupljaju 6.lipnja, a u Osijeku dva tjedna kasnije, 20. lipnja. Neke kompanije će B2Run iskoristiti za bolje upoznavanje s novim kolegama, nekima je primarni cilj umrežavanje s drugim tvrtkama i potencijalnim klijentima, dok neki u prvi plan stavljaju druženje s upravom u neformalnom okruženju. Tu je i najveća snaga ovog događaja, jer preko njega tvrtke, bile one male ili velike, mogu ispuniti različite ciljeve.

„Naša tvrtka promovira zajedništvo, a s B2Run-om dobivamo druženje naših kolega kako prije, tako i poslije utrke. I sve to izvan ureda i izvan radnog vremena. Stjecanje ovog iskustva može potaknuti mnoge prema trčanju ili drugim sportskim aktivnostima. Vrijednosti naše tvrtke; Take Action, Passion and Fun i Inclusivity svakako su u skladu s ciljevima B2Run programa, a motiv za partnerstvo s B2Runom je naše dugogodišnje sudjelovanje u ovoj utrci u našem gradu. Tada veliki dio našeg tima daje sve od sebe za što bolji rezultat - jednako kao i u uredu koji sat ranije", otkriva Sanja Majer iz tvrtke ENEA.

Ugostiti B2Run u svom gradu nije mala stvar s obzirom da se radi o najpoznatijem događaju koji spaja aktivnost i poslovne struje, a dio je međunarodne priče koja u jedanaest država svijeta svake godine okuplja preko 250.000 ljudi iz javnih i privatnih poduzeća.

Ne propustite najaktivniji afterwork u godini

B2Run potiče komunikaciju i međusobno povezivanje kolega i kolegica, a cijeli proces pripreme za sam događaj uključuje niz timskih aktivnosti poput zajedničkih treninga, odabira personaliziranih majica, poticanje ostalih kolega i kolegica da se pridruže. Timovi koji se pripremaju za B2Run prolaze različite etape pripreme, a svaki odrađeni zadatak označava postizanje manjih etapnih ciljeva koji osnažuju i vraćaju vjeru u sposobnost tima i mogućnost da zajedno postignnu i više ciljeve. Aktivnost kojom se tradicionalno otvara svaki B2Run je zajedničko zagrijavanje pod vodstvom profesionalnih fitness trenerica. A, kada se poslovnjaci rasplešu odmah na početku, sjajna atmosfera se nastavi do kraja dana.

Prijavite svoju ekipu na B2Run već danas

Do 31. svibnja možete okupiti svoje timove i prijaviti se na B2Run2024 u Osijeku. Sudjelovati mogu velika, srednja, mala poduzeća i obrti, a trkačko iskustvo nije uvjet s obzirom na to da se stazom od 5 km može i prošetati. Prijavnina uključuje:

Čipirani startni broj

Pamučnu majicu s logom utrke

Bag Tag (oznaka za sportsku torbu)

Finišersku medalja

Voda na stazi i u cilju

1 piće i hrana nakon utrke

After run druženje

Nakon odrađenih 5 km slijedi dodjela plaketa i medalja najuspješnijim timovima, a potom opuštanje uz pivo i sendvič te druženje s ostalim sudionicima. Ne postoje unaprijed zadani okviri do kada druženje treba završiti tako da B2Run timovi imaju slobodu odlučiti hoće li se uputiti svojim domovima prije ili nakon ponoći.

Sve detalje o cijenama i rokovima prijava pronađite ovdje, a ekipu već danas prijavite ovdje.

Vidimo se 20. lipnja u Osijeku!