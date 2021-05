Asus je predstavio novosti - ZenDrive U8M 13,9 mm vanjski optički pogon koji dolazi s USB-C

Asus je predstavio vanjski optički disk koji radi s CD i DVD medijima. Ima USB-C konektor koji prenosi podatke i napajanje.

Disk čita DVD-ROM, DVD + R, DVD-R, DVD + R (SL, M-DISC), DVD + RW, DVD-RW, DVD + R (DL) i DVD-R (DL) diskove gore do 8X, CD-ROM-ovi i CD-R-ovi do 24X.

Može snimite DVD + R, DVD-R i DVD + RW diskove na do 8X, DVD-RW, DVD + R (DL) i DVD-R (DL) na do 6X, DVD + R (SL, M-DISC) do 4X, a CD-R i CD-RW do 24X. Paket uključuje CyberLink Power2Go 8, CyberLink PowerBackup 2.6, Nero BackItUp i E-Green.

Dimenzija je 142,5 x 135,5 x 13 x 109 mm, i mase samo 235 g. U ponudi je u tri boje. Proizvođač ne navodi cijenu.