Mobilne aplikacije na revolucionaran su način utjecale na 'dejtove' i susrete parova širom svijeta te su vrlo brzo postale glavni mehanizam sklapanja veza u brojnim državama.

Za razliku od tradicionalnih internetskih stranica za upoznavanje, na kojima se traže vrlo detaljni profili korisnika, aplikacije za pametne telefone poput Tindera i Grindra uglavnom se temelje na ocjenama fotografija.

Neki su znanstvenici izrazili bojazan da bi takav način upoznavanja mogao negativno utjecati na način na koji komuniciramo, zaljubljujemo se i stvaramo trajnu vezu.

No studija provedena na Sveučilištu u Ženevi (UNIG), čiji su rezultati objavljeni u časopisu PLOS ONE, ukazuje na to da su parovi koji su se "susreli" putem aplikacija pokazali snažniju namjeru za zajedničkim životom od parova koji su se sastali offline.

"Mnogi smatraju da 'susreti' putem aplikacija negativno utječu na kvalitetu odnosa jer ljude lišavaju potrebe za kvalitetnom ili dugoročnom vezom", kaže autorica studije, Gina Potarca, znanstvenica na UNIG-ovu Institutu za demografiju i socioekonomiju te dodaje da za "takav zaključak dosad nemamo dokaza".

Potarca je u svrhu istraživanja iskoristila istraživanje švicarskog Državnog zavoda za statistiku iz 2018. godine, analiziravši odgovore više od 3000 ljudi koji su bili u vezi, a svojeg su partnera ili partnericu upoznali u prošlih deset godina.

Njezina je analiza pokazala da su parovi koji su se upoznali putem aplikacije bili više motivirani za zajednički život od ostalih.

"Svrha studije nije bila ustanoviti je li krajnja intencija parova dugoročan ili kratkoročan zajednički život", rekla je, dodavši da su neki parovi zajednički život vidjeli kao svojevrsno "probno razdoblje prije vjenčanja".

Njezina studija je pokazala i da su parovi koji su se 'spojili' putem aplikacije imali snažniju želju za potomstvom od ostalih.

Potarca tvrdi da su parovi koji su se upoznali putem aplikacija za spojeve bili jednako zadovoljni u svojim vezama kao i oni koji su svoje partnere upoznali na tradicionalniji način.

Smatra da su rezultati istraživanja posebno zanimljivi i poticajni u vremenima u kojima živimo - usred pandemije koronavirusa, koja je znatno smanjila broj tradicionalnih spojeva.