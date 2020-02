AOC, specijalist za monitore, najavio je tri nova monitora iz svoje entry-level serije B2. U rasponu veličina od 21.5" (54.7 cm) i 23.8" (60.4 cm) do 27" (68.6 cm), ​​sva tri modela imaju prekrasne okvire bez rubova s tri strane, Full HD rezoluciju (1080p), ultra tanki profil i čistu stražnju stranu s VESA postoljem.

Monitori nude široke kutove gledanja (178 °), što jamči neizmijenjen doživljaj boje sa svake točke gledišta. 21.5 "model 22B2H koristi VA panel s dubokim crnim i iscrpnim bojama, dok su 23,8" 24B2XH i 27 "27B2H opremljeni IPS panelom koji reproducira prave boje. VGA i HDMI 1.4 ulazi omogućuju jednostavno povezivanje različitih uređaja. Sva tri modela prikladna su za radni stol svakog korisnika koji traži osnovni i ekonomičan monitor.

Dobre značajke za takav proračun

AOC monitori serije B2 pružaju solidan skup značajki: oštre Full HD rezolucije (1920x1080) i prave boje IPS panela (24B2XH i 27B2H) ili pak impresivan kontrast koji nudi VA panel (22B2H) koji odgovaraju svim namjenama od posla ili učenja pa do gledanja filmova ili igranja prigodnih igara. Svi paneli podržavaju brzinu osvježavanja od 75 Hz, prikazujući 25% više okvira u svakoj sekundi nego što to čini regularni monitor od 60 Hz. I sve to kako bi se postigla uglađena kretanja kursora i video zapisa.

Glatko i funkcionalno

Iako su ovo monitori s pristupačnim cijenama, oni dolaze bez rubova s tri strane, što znači da se rub ploče stapa s okvirima i stvara dojam plutajuće slike. Takav elegantni dizajn također omogućuje podešavanje multi-monitora s povećanjem produktivnosti bez ometajućih okvira.

Sjajna tehnologija

Sva tri modela B2 serije opremljena su s VGA i HDMI ulazima, kao i izlazom za slušalice. To znači da se i starija računala putem VGA mogu povezati i modernizirati s odličnim zaslonom. Uz to, suvremeni se izvori kao što su stolna ili mobilna računala, DVD ili Blu-ray playeri, igraće konzole i drugi lako priključuju putem HDMI-a.

Značajke se ovdje ne završavaju - B2 također koristi tehnologiju FlickerFree prilikom podešavanja razine svjetline koja eliminira treperenje korištenjem istosmjerne struje (Direct Current) umjesto PWM-a (Pulse Width Modulacija). To sprečava glavobolju i naprezanje očiju, smetnje koje su često uzrokovane treperavim slikama.

Uz to, radi ublažavanja umora očiju u noćnim satima i pri slabom osvjetljenju, način rada LowBlue smanjuje emitiranje potencijalno štetnih plavih valnih duljina s monitora.

AOC-ova B2 serija bit će dostupna u veljači uz preporučenu maloprodajnu cijenu 22B2H od 739,00 kn, 24B2XH od 809,00 kn, i 27B2H od 1.109,00 kn bez PDV-a.