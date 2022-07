Andrej Filetin iz Filburga u žiriju prestižnog njujorškog Art Directors Club Young Guns 20 – najvažnijeg međunarodnog natjecanja u kreativnim komunikacijama za mlade

Andrej Filetin iz kreativnog studija za branding, dizajn i komunikacije Filburg pozvan je u žiri ovogodišnjeg njujorškog Art Directors Club Young Guns 20 - najvažnijeg međunarodnog natjecanja u području kreativnih komunikacija koji nagrađuje najbolje svjetske kreativne profesionalce mlađe od 30 godina.

Nakon što se i sam, u dobi od 28 godina, našao na popisu dobitnika istoimene prestižne nagrade u društvu svjetski poznatih imena iz industrije poput Stefana Sagmeistera, Jessice Walsh, Jamesa Victorea i drugih, sada se pridružuje cijenjenom žiriju s kojim će od srpnja do listopada odlučivati o najboljim radovima iz portfolija novog vala mladih kreativaca. U žiri Young Gunsa biraju se vodeći stručnjaci iz područja dizajna, vizualnih komunikacija i oglašavanja, a ove godine o dobitnicima nagrada Andrej će odlučivati zajedno s Juliom Hoffmann, izvršnom kreativnom direktoricom Googlea, Janom Wilkerom, partnerom u legendarnom studiju karlssonwilker, Edwardom Yeungom, kreativnim direktorom Spotifyja i drugima.

Osnovano 1996. godine, Young Guns postaje najpoželjnije natjecanje namijenjeno mladim kreativcima iz cijeloga svijeta i svojevrsni "tko je tko" mlađe generacije u industriji, a osvajanje nagrade na ovom natjecanju smatra se velikim priznanjem, potvrdom vanserijskog rada i najavom neizbježnog uspjeha.

Kad postaneš Young Gun, to ti jasno odredi profesionalni smjer i pruži dodatno samopouzdanje. Meni svakako je. Činjenica da su vodeći svjetski kreativci odabrali baš tebe kao mladu nadu i to na temelju cijelog portfolija, a ne pojedinog rada inspirira i potiče na još veći trud. Sada ću biti s druge strane stola i nadam se na sličan način potaknuti novu generaciju. A ići na dodjelu nagrada zgodan je razlog za još jedan posjet New Yorku. - Andrej Filetin

U posljednja dva desetljeća rada, Andrej Filetin dizajnirao je na stotine projekata u online i offline prostorima, s partnerima osnovao dva startupa, sudjelovao u izgradnji poznatih brandova, vodio multidisciplinarne kreativne timove i radio s klijentima na četiri kontinenta. U svojoj karijeri dobio je brojna profesionalna priznanja, među ostalim nagradili su ga Art Directors Club New York, UK Sign Design Society, Hiiibrand i awwwards, žirirao je nekoliko hrvatskih dizajnerskih natjecanja, kao i jubilarne 100. ADC Awards, kultnu dodjelu nagrada koja odaje priznanje najboljim kreativnim talentima u industriji, a njegovi radovi temeljeni na snažnim konceptima objavljeni su u brojnim publikacijama, od magazina Print i How do monografije Atlas of Graphic Design.

Finalisti nagrade Young Guns bit će odabrani krajem rujna, a proglašenje pobjednika održat će se u New Yorku u studenom ove godine.