Analiza Black Friday 2021 akcija: prevagnule su praktične kupnje od onih impulzivnih

Proizvodi potrošačke elektronike i ove su godine bili jedni od najtraženijih proizvoda na Black Friday akcijama, ali čini se da su potrošači ovogodišnje popuste ipak više iskoristili za kupnju praktičnih i potrebnih proizvoda poput automobilskih guma i hladnjaka.

Impulzivna kupnja pala je u drugi plan

Iz godine u godinu, Crni petak se dokazuje kao dan, vikend ili čak tjedan, najvećih shopping popusta u godini. Prema rezultatima koje smo analizirali na Jeftinije.hr, Crni petak je i ove godine opravdao očekivanja web trgovina i online kupaca. Ipak, nemoguće je bilo ne primijetiti razliku u potražnji u odnosu na ranije godine.

Podaci o potražnji pokazuju kako su Black Friday akcije u web trgovinama potrošači najviše iskoristili kako bi kupili praktične i prijeko potrebne proizvode dok su u drugi plan pale impulzivne kupnje i tradicionalno najtraženiji proizvodi iz segmenta potrošačke elektronike poput televizora, računala i pametnih telefona.

Od svih kategorija proizvoda, ove su godine najtraženije bile automobilske gume i to one zimske, potražnja za njima se u odnosu na prošlu godinu povećala za gotovo 65 %, a u top 5 najtraženijih kategorija našli su se i hladnjaci s ledenicom, za kojima je potražnja bila 42 % veća nego godinu ranije. Ostala su mjesta zauzele su tradicionalno najpopularnije kategorije kada su u pitanju Black Friday akcije, i to redom - mobiteli, pametni satovi i lcd/led televizori.

Postoje li uopće gubitnici kada su u pitanju Black Friday akcije?

Pregledavajući razlike u potražnji u odnosu na prošlu godinu, najtraženiji proizvod godine bili su robotski usisavači za kojima je potražnja porasla za nevjerojatnih 190 % u odnosu na prošlu godinu (ili za čak 255 % ako usporedimo s potražnjom tijekom Black Friday promocija u 2019. godini). Iznenađujuće, najveći pad potražnje u odnosu na 2020. zabilježen je u kategoriji lcd/led televizora i to za gotovo 67% .

Koji su pojedinačni proizvodi bili najpopularniji tijekom Black Friday akcija?

Potrošači načelno vole iskoristiti Black Friday popuste za ranu kupnju blagdanskih poklona.Najpopularniji pojedinačni proizvodi hrvatskih potrošača tijekom ovogodišnjih Black Friday akcija bili su ovi proizvodi:

U smislu ostvarenih prodajnih rezultata, i ove je godine očito da ne postoje realni gubitnici kada su u pitanju Black Friday/ Cyber Monday akcije. Praznici kupnje i lov na akcijske ponude ostaju iznimno popularni kod hrvatskih potrošača.

Što očekivati od predblagdanskih kupovina i akcija?

Još se jedan pokazatelj nametnuo presudnim analizirajući ovogodišnje Black Friday prodajne rezultate - to su mikro web stranice namijenjene prikazivanju specijalizirane online ponude. Black Friday podstranica najvećih regionalnih platformi za usporednu kupovinu ostvarila je ove godine nevjerojatno dobre rezultate. Za svoju Black Friday kupnju iskoristilo ju je gotovo pola milijuna online potrošača.

Čvrst je to pokazatelj smjera u kojem bi online trgovci trebali ići tijekom svojih predblagdanskih prodajnih kampanja. Specijalizirane podstranice za kupnju božićnih i novogodišnjih poklona poput pokloni.jeftinije.hr svojim smislom, dizajnom i funkcionalnostima nedvojbeno privlače sve veću pažnju potrošača i sve su uobičajenija početna točka kupovine.