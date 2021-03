Pretpostavljam da sam postigao to što sam postigao svojom upornošću i objektivnim tj. mjerljivim uspjehom u svojem primarnom radu, kaže Krupa

Akademski slikar Alfred Krupa, suvremeni je hrvatski likovni umjetnik. U posljednje vrijeme postigao je iznimne rezultate u inozemstvu i za svoje slikarstvo bio nagrađen.

Nedavno ste rangirani u Njemačkoj među prvih sto umjetnika svijeta.

- Nisam u općem poretku tj. ljestvici, ali jesam u nizu specifičnih kategorija, u nekima i u prvih deset (moderno slikarstvo tušem, tu sam čak i napredovao s 9. na 7. mjesto.)

Mnogi su inozemni mediji posvetili priloge Vašem radu.

- Jesu, i to me raduje jer se sve radi o žiriranim poznatim publikacijama iz raznih zemalja, većinom iz Velike Britanije i SAD-a. To je u biti sada već dugogodišnji kontinuitet.

Ne zaboravimo spomenuti Documentu iz Kassela.

- Documenta, inače uz Venecijanski biennale najvažnija svjetska izložba suvremene umjetnosti, u prošloj i ovoj godini je zauzela posebno mjesto u mojoj umjetničkoj biografiji. U svoju knjižnicu uvrstili su katalog moje samostalne izložbe "Moderno slikarstvo tušem - Modern Ink Painting" koja se održala u studenom 2019. godine u karlovačkoj galeriji V.Karas i stručnu knjigu "Mislite!"Think!" koju je izdalo POU Sv. I. Zelina, a financirala Zagrebačka županije. U svoju pak zbirku dokumenata bitnih za povijest suvremene umjetnosti uvrstili su originala rukopis (manuskript) mojeg programatskog teksta iz 1996. koji je danas poznat kao "New Ink Art Manifest" i bitan je za cijeli New Ink Art slikarski pokret.

Nedavno je državna agencija NARA iz USA kreirala Vaš profil.

- Da. To me je baš iznenadilo. Radi se o bazi podataka SNAC koja se bavi objedinjavanjem primarnih izvora tj. arhivskih materijala na međunarodnoj razini.

Dobro stojite i u Grčkoj,uvaženi ste član Akademije.

- I to je još jedno lijepo iznenađenje! Puno smo komunicirali. Organizacija koja objedinjava individualce koji djeluju u lepezi umjetnosti (od glazbe, preko poezije i književnosti do likovnih umjetnosti).

Kako ste osobno doživjeli sva ta priznanja?

- Svakako mi je to ugodno. To je ljudski, zar ne? I potvrda da ne radim uzalud, da to netko ipak vidi i valorizira.

Kako ste postigli sve te izvrsne rezultate u međunarodnoj konkurenciji?

- S obzirom da mene nitko ne "gura" i s obzirom da iza sebe nemam kustoski ili neki drugo lobi, moćnu galeriju ili muzej s mrežom kontakata i financijskim resursima, pretpostavljam da sam postigao to što sam postigao svojom upornošću i objektivnim tj. mjerljivim uspjehom u svojem primarnom radu.

Što je trenutno novo u Vašem atelijeru?

- Neka to ostane za neko vrijeme "mistično"!

Planovi, izložbe,monografije,nastupi...?

- Pa, eto, sljedeći mjesec (travanj) možete pogledati moj žirirani autoportret "Boksač koji nikada ne napušta ring" u Galeriji Prica u Samoboru tijekom trajanja 5.-og međunarodnog trijenala autoportreta "Ja - između zbilje i imaginacije".

Što mislite generalno o suvremenoj umjetnosti?

- Ćušpajz, s velikom produkcijom koja se svodi na dosjetku, rekompoziciji, "pastiš", koja bježi ili u akademizam 19.stoljeća ili nekomunikativnu konceptualnost. Često se bazira na fokusiranju na efekt, a ne autentičnost i suštinu. Pomiješano s time, biseri i dijamanti. Rijetki, ali fantastični!

A o domaćoj likovnoj produkciji?

- Nažalost, nju dobro ne vidim. Vidim samo one autore koji su blizu državnim medijima i državnim ustanovama kulture. Znaći nemam širi uvid u trenutno stvaranje naših likovnih umjetnika.