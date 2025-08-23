Akrili na platnu Renate Facan Kušec
Akademska slikarica Renata Facan Kušec, istaknuto je ime suvremene hrvatske likovne umjetnosti, autorica je zapaženog i cijenjenog opusa, izlagala je na brojnim samostalnim izložbama.
Pred nama je novi niz akrila na platnu, klasičnog figurativnog izraza s dva krajobraza i s jednim misterioznim portretom.
Krajobrazi ljeti i zimi, svaki lijep i privlačan na svoj osebujni način, uronjeni u tišinu i povremene prirodne zvukove, sačuvani, beskrajno zavodljivi.
U ovim motivima prepoznajemo arkadijske tajanstve priče, lijepa, tiha priroda.
Tu je figura, ne vidi se glava (namjerno) koja drži u rukama plavo bijelu šalicu.
Vjerojatno se u čaju vidi odraz lica osobe koju mi ne vidimo.
Očito je riječ o ženi, vidi se duga crvenkasta kosa.
Akrili na platnu Renate Facan Kušec bilježe jedinstveni trenutak pogleda, osjećaj pripadnosti prirodi i sjetno sjećanje sa šalicom toplog napitka u rukama.
Kolor je odmjeren, fino nanesen.
Emotivni niz akrila slikarice Renate Facan Kušec.
