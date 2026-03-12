Akademska slikarica Julia Kršlović pripada najmlađoj skupini suvremenih hrvatskih likovnih umjetnika. U dosadašnjem plodnom radu istaknula s nizom ulja i akrila na većim formatima s motivima koji izviru iz drevnih sjećanja i podsvijesti.

Snažan i tamni kolor prekriva cjelinu kompozicija novoga ciklusa, tajanstveno skrivajući zbivanja i likove. Susrećemo se s okultizmom, s demonima, anđelima...

Suočavamo se sa tajnama skrivenim u čovjeku od drevnih vremena.

Ciklus specifičične tematike, iznimne osebujnosti , kompleksan, vrlo seriozno realiziran, od 11 ulja i akrila na velikim formatima mlade slikarice izvrstan je autorski doprinos aktualnoj likovnoj produkciji.

Nedavno ste definirali ciklus od 11 velikih formata.

- Zatvorila sam ciklus od 11 slika koji je započet sredinom mog diplomskog. Sve su 130x100 i ulje i akril na platnu.

Koji su ključni motivi u ovom ciklusu?

- U ovoj seriji istraživala sam podsvijest ljudskog uma, prateći određene okultne sisteme koji su to mapirali, primjenjujući ih na sebe. Prolazeći i proživljavajući taj sistem bilježila sam ih u slikama. Odatle dolaze 11 različitih cjelina, odnosno slika.

Kako je tekao proces slikanja?

- Proces slikanja je dijelom organiziran, tj. s predumišljajem, dijelom spontan, dopuštajući podsvijesti da odradi svoje odnosno pokaže simbole koji joj odgovaraju za svaku cjelinu (moglo bi se nazvati i automatskim slikanjem).

Ističete osobitu važnost podsvijesti.

- Ove su slike zapravo svjedočenje života podsvjesti, onog mističnog i skrivenog- princip koji se često zanemaruje i čak omaložava u današnjem drustvu koje je izgrađeno na racionalnosti i istu idealizira.

Što je apsurdno jer ljudi su najčesće pod kontrolom upravo svoje podsvijesti, no ego im ne dopušta da to primjete ili prihvate.

Zaranjanjem i prihvacenjem podsvijesti otvara se posve druga dimenzija ljudskog bica, sa svojim jezikom i simbolikom, koja premoscuje sve granice- povezuje individualnu i kolektivnu nesvjest, ukazujuci na suptilnu povezanost ljudske vrste kao cjeline.

Ciklus čini 11 cjelina.

- Prolazeći ovaj sistem od 11 cjelina, svrha je uspostaviti povezanost i komunikaciju između različitih fragmentiranih djelova nase psihe, u konačnici uspostavljajući kohezivnost i autentičnu ekspresiju pojedinca.

S obzirom na povezanost individualne i kolektivne nesvjesti, vjerujem da, pojedincima koji se zainteresiraju i otvore, ova serija slika ,sa svojim simbolima, može uspostaviti rezonantnost s njihovom podsvijesti i pokrenuti neka pitanja i procese.