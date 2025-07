Advance Capital Partners postigao je dogovor s vlasnicima uspješnog regionalnog trgovca obućom Mass o preuzimanju većinskog vlasničkog udjela u tvrtki

Nakon ispunjenja određenih ugovornih uvjeta i ishođenja regulatornih odobrenja nadležnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, specijalni investicijski fond, kojim upravlja Advance Capital Partners, postat će vlasnik 60% udjela u Massu. Završetak transakcije očekuje se tijekom jeseni.

„Strateško partnerstvo između Advance Capital Partners i Massa jedan je od najvećih poslova u specijaliziranoj prodaji u regiji Adriatic. Mass je zajedno sa svojim zaposlenicima kontinuirano pokazivao izvrsno razumijevanje tržišnih trendova i potreba kupaca. S promišljenim i sustavnim pristupom, grupa bilježi dugogodišnji dvocifreni rast prihoda, nadmašujući ukupni rast tržišta. S čvrstim temeljima, Mass je spreman za novi iskorak, kombinirajući organski rast s akvizicijama kako bi ostvario puni potencijal. U Advance Capital Partners imamo veliko iskustvo u specijaliziranoj maloprodaji i e-commerceu, a to je ujedno i jedna od naših strateških industrija," izjavio je Aleš Škerlak, predsjednik uprave Advance Capital Partners. „S Massom imamo ambiciozne planove. U narednih pet godina planiramo otvoriti oko 100 novih trgovina i utrostručiti godišnji prihod na približno 300 milijuna eura. Želimo da se Mass širi na postojeća tržišta, a u isto vrijeme ulazi na nova tržišta i kroz nadogradnju poslovnog modela postane vodeći omnichannel trgovac obućom i modnim dodacima u srednjoj i istočnoj Europi," dodao je Škerlak.

„U posljednja tri desetljeća Mass je izrastao u snažnog regionalnog trgovca obućom s 520 zaposlenika u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji. Kako bismo u potpunosti iskoristili potencijal tvrtke, odlučili smo se za partnerstvo s Advance Capital Partners, koje će nam pomoći u provedbi ambicioznih planova rasta u sljedećem strateškom razdoblju. Naš je cilj dodatno ojačati poziciju u Hrvatskoj i Sloveniji te proširiti poslovanje u Austriji. Uz potporu Advance Capital Partners planiramo uskoro proširiti maloprodaju i online prisutnost u Češkoj, Bugarskoj i Rumunjskoj, a u narednih pet godina ući i na dodatna tržišta srednje i istočne Europe. Cijela regija pokazuje velik potencijal u segmentu obuće i modnih dodataka, a očekuje se rast potrošnje iznad prosjeka," izjavio je Sašo Apostolovski, direktor i osnivač Massa, koji će zajedno s ostalim partnerima zadržati 40% udjela i nastaviti aktivno sudjelovati u poslovanju i nakon završetka transakcije.

Mass je osnovan 1990. godine, kada je otvorio i svoju prvu trgovinu u Ljubljani. Dvadeset godina kasnije ušao je na hrvatsko tržište, a 2024. proširio se u Austriju pod vlastitim brendom Mass i s franšizom Skechers. Osim snažne online prisutnosti, u Austriji posluje šest Mass trgovina i jedna Skechers trgovina. Grupa trenutno upravlja s 75 Mass i Skechers trgovina na oko 53.000 četvornih metara prodajnog prostora te već nekoliko godina značajno ulaže u razvoj e-commerce platforme. Za 2025. godinu grupa planira dvoznamenkasti rast prihoda, s ciljem od oko 110 milijuna eura. Prema najnovijim projekcijama, tržište obuće u Europi prvi put će premašiti godišnji prihod od 100 milijardi eura, s najjačim rastom u regiji srednje i istočne Europe.

Advance Capital Partners specijaliziran je za upravljanje fondovima privatnog kapitala, a tvrtku vodi tim stručnjaka s izvrsnim iskustvom koji je uspješno završio više od 30 najizazovnijih akvizicija u regiji. Za svaku tvrtku Advance Capital Partners postavlja jasnu strategiju, te razvija tvrtke u partnerstvu s postojećim vlasnicima i menadžmentom. Advance Capital Partners za svoj specijalni investicijski fond u prva tri kruga prikupljanja kapitala, prikupio je 198 milijuna eura obveza ulagača, čime je postao najveći privatni fond kapitala u regiji. Specijalni investicijski fond Advance Capital Partners SIS pod nadzorom je Agencije za tržište vrijednosnih papira, a ulagat će sredstva u do 12 tvrtki koje želi razviti u vodeće igrače u regiji Adriatic s 20 milijuna stanovnika. Ciljani sektori fonda su energetska rješenja, IT, mobilnost/logistika, specijalizirana trgovina/e-commerce, zdravstvo, industrijske tehnologije i druge posebne mogućnosti. Drugi alternativni investicijski fond Advance Capital Partners s ciljanom vrijednosti od 50 milijuna eura je vlasnik većinskog udjela Grupe Big Bang koja se u proteklim godinama proširila i u Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, a do 2028. godine planira ostvariti više od 600 milijuna eura prihoda.