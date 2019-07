ADATA Technology proizvođač DRAM modula visokih performansi, proizvoda s NAND flashom i dodataka za mobilne uređaje, predstavlja M.2 2280 SATA SSD ADATA Ultimate SU650. Taj je SSD opremljen 3D TLC flash memorijom i nudi kapacitet do 480 GB uz brzine čitanja/pisanja do 550/510 MB/s. Uređaj podržava i inteligentno SLC cacheiranje te tehnologiju koda za ispravljanje pogrešaka Low-density parity-check (LDPC) koja jamči napredne performanse i integritet podataka. SU650 krasi faktor veličine M.2 2280 te je savršen za prijenosna i stolna računala jer ne zahtijeva spajanje raznih kabela tijekom instalacije.

3D NAND kao izvrsna nadogradnja PC-ja

Zahvaljujući implementaciji 3D NAND flasha, SU650 nudi velik kapacitet prostora za pohranu (120 GB, 240 GB i 480 GB), poboljšanu učinkovitost i veću pouzdanost. Bilo da se koristi za pohranu ili kao pogon s kojeg se podiže operacijski sustav, predstavlja izvrstan izbor za nadogradnju, posebno za korisnike koji prelaze s tvrdog diska na SSD. Uz to, 3D NAND flash troši manje energije - do 80 % manje nego tvrdi diskovi - što je savršeno za korisnike koji često duže rade na prijenosnom računalu.

Vrlo brz, vrlo pouzdan

NAND flash memorija uz inteligentno SLC cacheiranje povećava performanse. To omogućuje modelu SU650 da dosegne brzine čitanja/pisanja do 550/510 MB/s i ponudi glađe i brže podizanje sustava, prijenose datoteka i preuzimanja. Uz tehnologiju koda za ispravljanje pogrešaka LDPC, SU650 može prepoznati i ispraviti pogreške te tako osigurati integritet podataka, a time i produžen vijek trajanja. Prosječno vrijeme između kvarova (mean time between failure, MTBF) ovog uređaja iznosi 2 milijuna sati u usporedbi s 1,5 milijuna za 2D NAND flash, što znači i povećanu pouzdanost.

SSD Toolbox i softver Migration Utility

Kupnjom SSD-a SU650 korisnici se kvalificiraju za preuzimanje ADATA-inih uslužnih programa SSD Toolbox i Migration Utility. SSD Toolbox omogućuje korisnicima nadzor uređaja i upravljanje njime, a mogu se vidjeti i stanje pogona, razina istrošenosti i podaci o vijeku trajanja. Migration Utility bit će posebno koristan osobama koje s tvrdog diska prelaze na SSD jer je namijenjen jednostavnom i lakom sigurnosnom kopiranju i migraciji sadržaja cijelih pogona, uključujući operacijski sustav.

Točna dostupnost M.2 2280 SATA SSD-a „ADATA Ultimate SU650" brzine prijenosa 6 Gb/s ovisi o regiji. Da biste saznali više o dostupnosti i cijenama na pojedinim tržištima, obratite se najbližem uredu tvrtke ADATA ili maloprodajnom predstavniku putem web-mjesta www.adata.com.