Članovi legendarne švedske pop grupe ABBA iznenadili su u četvrtak obožavatelje diljem svijeta objavom da su snimili novi album nakon 40 godina

Što treba ljudima koji su pokorili svjetske pozornice, zaradili gomile love i slave da se vrate u poznim godinama ne znamo, ali ABBA ima, vjerovali ili ne, novi album!

"Imamo novi album", kazali su na tiskovnoj konferenciji u Londonu Björn Ulvaeus (76) i Benny Andersson, koji su uz Anni-Frid Lyngstad (75) i Agnethu Faltskog (71) bili članovi jedne od najuspješnijih grupa u povijesti.

Novi album, "ABBA Voyage", izlazi 5. studenoga i sastoji se od 10 novih pjesama, snimljenih u Anderssonovu studiju u Londonu.

Dvije od njih, "I Still Have Faith In You" i "Don't Shut Me Down", premijerno su odsvirane tijekom tiskovne konferencije.

Ulvaeus i Andersson, dvojica skladatelja grupe koji su osobno bili na 'presici', rekli su da je album rođen nakon što se slavna četvorka okupila kako bi snimila digitalni koncert.

"Isprva smo imali samo dvije pjesme, a onda smo si rekli da bi ih možda mogli snimiti još nekoliko", rekao je Andersson.

Grupa će iduće godine organizirati i virtualne koncerte, također nazvane ABBA Voyage, u posebno izgrađenoj areni u istočnom Londonu.

Šest puta tjedno na koncertu će 'nastupiti' hologrami članova benda, praćeni desetročlanim živim bendom koji će svirati 22 njihova najveća hita.

Njihov posljednji studijski album "The Visitors" objavljen je u studenome 1981. nedugo prije raspada grupe.

Nakon toga se 40 godina nisu okupili ni na pozornici ni u studiju.